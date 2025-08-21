סקר חדש של סוכנות רויטרס בשיתוף Ipsos, שערך סקר בין 13–16 באוגוסט בקרב 4,446 אמריקאים – חושף תמורה מרשימה ביחס הציבור האמריקאי לנושא הפלסטיני: 58% מהמשתתפים סברו שכל מדינות האו״ם צריכות להכיר בפלסטין כרשות עצמאית.
התמיכה בהכרה מדינית ניכרת במיוחד בקרב מצביעי המפלגה הדמוקרטית (78%), לעומת שיעור נמוך יחסית בקרב רפובליקנים (41%).
שינוי נוסף וחותך מהווה גילוי שב־59% מהמשתתפים סבורים שהתגובה הצבאית של ישראל בעזה הייתה מופרזת – עלייה מ־53% בסקר דומה בפברואר 2024.
כ־65% מהנסקרים אמרו שהארצות הברית צריכה לפעול כדי לסייע באספקת מזון וסיוע אזרחי לעזה, בעוד ש־41% מהרפובליקנים התנגדו לפעולה כזו.
הסקר נערך על רקע גידול בעומק המשבר ההומניטרי ברצועה, גינויים בינלאומיים גוברים, והתנגדות גוברת לנאטיזם הכבוש וההקפאה המוחלטת של המצב.
סקר זה גם מצטרף לגל הכרזות מצד בעלות ברית של ארה״ב – כמו קנדה, צרפת ובריטניה – על כוונתן להכיר בפלסטין במהלך ישיבת האו״ם הקרובה.
המגמה הזו משקפת לחץ בינלאומי הולך וגובר המאתגר את המשטר הישראלי ובעלי בריתו, לצד תגובות ניצביות – כמו אישור תוכניות התנחלות חדשות בגדה המערבית שנתפסות כבר דריסת רגל לאפשרות הקמת מדינה פלסטינית בעתיד.
מקור: TRT World וסוכנויות