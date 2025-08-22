לפני 19 שעות
סקר חדש שנערך בישראל מצביע על תמיכה רחבה בכיבוש רצועת עזה ובגירוש תושביה הפלסטינים.
לפי הסקר, כ־50% מהציבור היהודי בישראל תומכים בכיבוש הרצועה ובצעדים שנועדו להחליש את ההתנגדות הפלסטינית.
הסקר מצביע על תמיכה נרחבת בצעדים שננקטים נגד הפלסטינים, כולל פגיעות חמורות בזכויותיהם ובתשתיותיהם. תוצאות הסקר מעוררות דאגה רבה בקרב הקהילה הבינלאומית, במיוחד לאור ההשלכות ההומניטריות הקשות של המדיניות הישראלית.
הסקר מצביע על תמיכה רחבה בכיבוש ובצעדים שננקטים נגד הפלסטינים, מה שמעורר חשש מהמשך ההסלמה וההשלכות ההומניטריות הקשות.