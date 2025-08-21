המלחמה בעזה
עבדאללה עזב את עזה לטיפול בטורקיה – אך היה מאוחר מדי
בחור צעיר בן ארבע וחצי מעזה, עבדאללה אבו זרקה, מת בבית־חולים באדנה לאחר שהוזעק בטיסה הומניטרית לטורקיה לטיפול בתת־תזונה קשה. אחותו הקטנה ממשיכה להיאבק על חייה.
A 1.5-year-old Palestinian child faces life-threatening malnutrition as humanitarian situation in Gaza worsens due to ongoing Israeli blockade. / AA
21 באוגוסט 2025

עבדאללה אבו זרקה, יליד עזה בן ארבע וחצי, מת הבוקר (20 באוגוסט 2025) בבית־חולים באדנה שבה טורקיה, לאחר שנפטר מהשלכות הרעבה ממושכת – חסרונות שנגרמו על רקע המצור והמצב ההומניטרי החמור ברצועה.

דמותו של עבדאללה הפכה למטלטלת ברחבי העולם לאחר שווידאו שבו נשמע בוכה "אני רעב" – שריגש גל של תמיכה וחמלה – יצא אל האור. בסרטון נראה הילד רזה בצורה קיצונית, כשהוא מייצג את סיפורם של מיליוני הפלסטינים שחיים תחת הגבלות חמורות על גישה למזון, מים וחשמל.

המשפחה הוצאה מעזה באמצעות תכנית הומניטרית של משרד החוץ הטורקי, שניהל ערוץ דיפלומטי כדי להוציאם מהמצור הקשה. הצלת הילדים נראתה בתקווה כדרך להציל את חייהם – אך עבדאללה הגיע לבית־חולים כשהוא כבר שקוע בסיבוכים רפואיים עמוקים: כשל רב־מערכתי, קריסת מערכת חיסונית, עיכובים בהתפתחות – כל אלו בשל רעב ממושך.

רופא הילדים שמכיר מקרוב המקרים הקשים מהזירה, אף תיאר:

"אלף ילדים מגיעים במצבים כאלה, אך מה שקרה לעבדאללה שבר אף אותנו."

ניסיונות הצוות הרפואי לטיפול אינטנסיבי – תזונה מיוחדת, טיפול בסכרת, פיקוח קריטי על איברים – לא הצליחו לשנות את מגמת השוק שנבע מארבעת החודשים הגרעיניים ברצועה.

בינתיים, אחותו הקטנה, בת שישה חודשים – חביבה – יורדת עגלת מלחמה דומה, אך בעודה ממשיכה להיאבק על החיים, בבחינת תקווה קטנה בתוך האובדן.

את ההלוויה קיבלו השכנים הטורקים בקהילה המקומית – קבורה שקטה בבית־עלמין באדנה, עם דמעות ותמיכה שתומכת במשפחה זרה. “קברנו את בננו בארץ רחוקה … הוא היה אמור לגדול בעזה, להכין בשביל סבתו תפילות — אבל הרי קברו אותו רחוק מהבית," אמר האב בעצב.

