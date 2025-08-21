עבדאללה אבו זרקה, יליד עזה בן ארבע וחצי, מת הבוקר (20 באוגוסט 2025) בבית־חולים באדנה שבה טורקיה, לאחר שנפטר מהשלכות הרעבה ממושכת – חסרונות שנגרמו על רקע המצור והמצב ההומניטרי החמור ברצועה.

דמותו של עבדאללה הפכה למטלטלת ברחבי העולם לאחר שווידאו שבו נשמע בוכה "אני רעב" – שריגש גל של תמיכה וחמלה – יצא אל האור. בסרטון נראה הילד רזה בצורה קיצונית, כשהוא מייצג את סיפורם של מיליוני הפלסטינים שחיים תחת הגבלות חמורות על גישה למזון, מים וחשמל.

המשפחה הוצאה מעזה באמצעות תכנית הומניטרית של משרד החוץ הטורקי, שניהל ערוץ דיפלומטי כדי להוציאם מהמצור הקשה. הצלת הילדים נראתה בתקווה כדרך להציל את חייהם – אך עבדאללה הגיע לבית־חולים כשהוא כבר שקוע בסיבוכים רפואיים עמוקים: כשל רב־מערכתי, קריסת מערכת חיסונית, עיכובים בהתפתחות – כל אלו בשל רעב ממושך.

רופא הילדים שמכיר מקרוב המקרים הקשים מהזירה, אף תיאר:

"אלף ילדים מגיעים במצבים כאלה, אך מה שקרה לעבדאללה שבר אף אותנו."