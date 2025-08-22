המלחמה בעזה
תוכנית גירוש המונית: ישראל מתכננת להעביר כמיליון פלסטינים מעזה לדרום הרצועה
הממסד הביטחוני הישראלי מקדם תוכנית להנעת האוכלוסייה מהעיר עזה והצפון לעבר דרום הרצועה – תחת מסגרת שמכונה "מרחב הומניטרי", אך בפועל מדובר בעקירה המונית.
על רקע ההרס המתמשך בעזה, ישראל גיבשה תוכנית שמטרתה להוביל כ־מיליון פלסטינים מהעיר עזה והצפון לעבר דרום הרצועה.

על פי ההחלטות האחרונות, האזור שיועד לכך הוא המואסי, שם מתכננת ישראל להקים מחנות אוהלים ותשתיות בסיסיות, כדי לרכז את התושבים המגורשים מבתיהם.

התוכנית מלווה בקמפיין תעמולה בערבית – חלוקת עלונים, הודעות טלפוניות ולחץ ישיר על משפחות – שמטרתו לשכנע או לכפות על התושבים לעזוב את האזור.

כל זה מוצג על ידי ישראל כ"מהלך הומניטרי", אולם בעיני הפלסטינים מדובר בעקירה כפויה הממשיכה את מדיניות הגירוש ההיסטורית.

הארגונים ההומניטריים מזהירים כי ריכוז אוכלוסייה כה גדולה בדרום, בתנאים חסרי תשתית ומחסור במזון, מים ותרופות, עלול להוביל לאסון הומניטרי חמור אף יותר.

