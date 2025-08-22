לפני 20 שעות
על רקע ההרס המתמשך בעזה, ישראל גיבשה תוכנית שמטרתה להוביל כ־מיליון פלסטינים מהעיר עזה והצפון לעבר דרום הרצועה.
על פי ההחלטות האחרונות, האזור שיועד לכך הוא המואסי, שם מתכננת ישראל להקים מחנות אוהלים ותשתיות בסיסיות, כדי לרכז את התושבים המגורשים מבתיהם.
התוכנית מלווה בקמפיין תעמולה בערבית – חלוקת עלונים, הודעות טלפוניות ולחץ ישיר על משפחות – שמטרתו לשכנע או לכפות על התושבים לעזוב את האזור.
כל זה מוצג על ידי ישראל כ"מהלך הומניטרי", אולם בעיני הפלסטינים מדובר בעקירה כפויה הממשיכה את מדיניות הגירוש ההיסטורית.
הארגונים ההומניטריים מזהירים כי ריכוז אוכלוסייה כה גדולה בדרום, בתנאים חסרי תשתית ומחסור במזון, מים ותרופות, עלול להוביל לאסון הומניטרי חמור אף יותר.
