על רקע ההרס המתמשך בעזה, ישראל גיבשה תוכנית שמטרתה להוביל כ־מיליון פלסטינים מהעיר עזה והצפון לעבר דרום הרצועה.

על פי ההחלטות האחרונות, האזור שיועד לכך הוא המואסי, שם מתכננת ישראל להקים מחנות אוהלים ותשתיות בסיסיות, כדי לרכז את התושבים המגורשים מבתיהם.

התוכנית מלווה בקמפיין תעמולה בערבית – חלוקת עלונים, הודעות טלפוניות ולחץ ישיר על משפחות – שמטרתו לשכנע או לכפות על התושבים לעזוב את האזור.