"חקירה פנימית מקיפה, שכללה ניתוחים כמותיים ואיכותיים של הדיווחים שלנו", התקיימה, כך אמר מקור ב-רויטרס ל-Declassified UK:

"כמה שבועות לאחר המלחמה בעזה, מספר עיתונאים ב-רויטרס זיהו שהסיקור שלנו של המלחמה בין ישראל לעזה חסר אובייקטיביות."

הדוח הפנימי של העיתונאים גם ביקר את רויטרס על הימנעות משימוש במונח "פלסטין" ועל כך שלא סיקרה טענות של מומחים שישראל מבצעת רצח עם, טענה ש-רויטרס דיווחה עליה בצורה פתוחה יותר כאשר סיקרה את פעולות רוסיה באוקראינה.

למרות הביקורות, רויטרס לא התייחסה בפומבי לשאלה האם קיבלה את ההמלצות הפנימיות.

כמה שינויים סמליים נעשו במאי 2024, שאפשרו לעיתונאים להשתמש במונח "רצח עם" עם ייחוס, אך ניתוחים מראים שהמונח עדיין כמעט ולא מופיע בסיקור הסכסוך.

לשון נקייה

במקום זאת, נעשה שימוש במונחים כמו "מלחמה", "קמפיין" או "מתקפה", וכאשר מוזכר רצח עם, הכחשותיה של ישראל נכללות לעיתים קרובות, בניגוד להכחשות של קבוצות התנגדות פלסטיניות, שאינן זוכות לאותה משקל.

עדכוני מדריך הסגנון הפנימי נוטים באופן מובהק לנרטיבים ישראלים, תוך התעלמות מהקשר קריטי כמו תפקידי ארה"ב וישראל בהפרת הפסקות אש, המציאות של קולוניאליזם מתנחלי ישראלי ותנאי האפרטהייד בפלסטין.

המדריך גם מתעלם ממעמדה של עזה כאזור הקונפליקט הקטלני ביותר לעיתונאים מאז מלחמת האזרחים האמריקאית, כך דיווח Declassified UK.

מבקרי הסיקור של התקשורת המערבית, כולל עורך הדין לשעבר לזכויות אדם באו"ם קרייג מוקיבר, מאשימים גופי תקשורת כמו רויטרס בטשטוש מכוון של רצח העם ובדה-הומניזציה של קורבנות פלסטינים כדי להגן על מבצעי הפשעים הישראלים מאחריות.

העיתונאי הישראלי גדעון לוי הביע לאחרונה צער על היעדר סיקור אמיץ שיכול היה למנוע את ההסלמה הצבאית הנוכחית.

דובר מטעם רויטרס הגן על סיקור הסוכנות כ"הוגן ואובייקטיבי".

מקור: TRT World וסוכנויות