מספר עובדים של סוכנות הידיעות הבריטית רויטרס הביעו בדוח שפורסם ביום חמישי ביקורת על מה שהם רואים כהטיה פרו-ישראלית בקרב עורכי ומנהלי החברה.
מוקדם יותר החודש, בעקבות חיסולו של העיתונאי הפלסטיני אנאס אל-שריף על ידי ישראל, פרסמה רויטרס כותרת שנויה במחלוקת: "ישראל הורגת עיתונאי של אל-ג'זירה שלדבריה היה מנהיג חמאס".
בחירת כותרת כזו עוררה סערה, במיוחד משום שאל-שריף היה בעבר חלק מצוות הזוכה בפרס פוליצר של רויטרס בשנת 2024, כך דיווח Declassified UK.
הכותרת עוררה תגובות חריפות ברשתות החברתיות וגרמה לאי נוחות בקרב עובדי רויטרס, שחלקם הביעו באופן פרטי חששות לגבי מה שהם מתארים כהטיה פרו-ישראלית בהחלטות העריכה של הסוכנות.
רויטרס, שנוסדה בלונדון בשנת 1851 ומגיעה כיום למעל מיליארד אנשים ביום, מתמודדת עם ביקורת גוברת מבפנים.
מספר עובדים נוכחיים ולשעבר של רויטרס, שדיברו בעילום שם עם Declassified UK, תיארו תרבות עריכה שממעיטה בסבל הפלסטיני.
הטיה משמעותית
עורך אחד התפטר באוגוסט 2024, בטענה שערכיו אינם עולים בקנה אחד עם גישת החברה לסיקור המלחמה בעזה.
העורך צירף דוח ומכתב פתוח, בו קרא להנהלה לדבוק בעקרונות עיתונאיים בסיסיים; עם זאת, מחלקת התקשורת של רויטרס הכחישה שקיבלה אותם.
עם זאת, מקורות פנימיים אישרו ל-Declassified UK כי בעקבות המלחמה בעזה, קבוצה של עיתונאים ב-רויטרס ערכה סקירה פנימית של כמעט 500 כתבות שפורסמו על הסכסוך בין ישראל לפלסטינים במשך חמישה שבועות.
ממצאיהם חשפו הטיה משמעותית, כאשר משאבים ותשומת לב רבים יותר הוקדשו לנרטיבים ולנפגעים ישראלים, למרות מספר ההרוגים הגבוה בהרבה בקרב הפלסטינים בעזה.
באותה תקופה נהרגו מעל 11,000 פלסטינים, כעשרה פעמים יותר ממספר ההרוגים הישראלים.
"חקירה פנימית מקיפה, שכללה ניתוחים כמותיים ואיכותיים של הדיווחים שלנו", התקיימה, כך אמר מקור ב-רויטרס ל-Declassified UK:
"כמה שבועות לאחר המלחמה בעזה, מספר עיתונאים ב-רויטרס זיהו שהסיקור שלנו של המלחמה בין ישראל לעזה חסר אובייקטיביות."
הדוח הפנימי של העיתונאים גם ביקר את רויטרס על הימנעות משימוש במונח "פלסטין" ועל כך שלא סיקרה טענות של מומחים שישראל מבצעת רצח עם, טענה ש-רויטרס דיווחה עליה בצורה פתוחה יותר כאשר סיקרה את פעולות רוסיה באוקראינה.
למרות הביקורות, רויטרס לא התייחסה בפומבי לשאלה האם קיבלה את ההמלצות הפנימיות.
כמה שינויים סמליים נעשו במאי 2024, שאפשרו לעיתונאים להשתמש במונח "רצח עם" עם ייחוס, אך ניתוחים מראים שהמונח עדיין כמעט ולא מופיע בסיקור הסכסוך.
לשון נקייה
במקום זאת, נעשה שימוש במונחים כמו "מלחמה", "קמפיין" או "מתקפה", וכאשר מוזכר רצח עם, הכחשותיה של ישראל נכללות לעיתים קרובות, בניגוד להכחשות של קבוצות התנגדות פלסטיניות, שאינן זוכות לאותה משקל.
עדכוני מדריך הסגנון הפנימי נוטים באופן מובהק לנרטיבים ישראלים, תוך התעלמות מהקשר קריטי כמו תפקידי ארה"ב וישראל בהפרת הפסקות אש, המציאות של קולוניאליזם מתנחלי ישראלי ותנאי האפרטהייד בפלסטין.
המדריך גם מתעלם ממעמדה של עזה כאזור הקונפליקט הקטלני ביותר לעיתונאים מאז מלחמת האזרחים האמריקאית, כך דיווח Declassified UK.
מבקרי הסיקור של התקשורת המערבית, כולל עורך הדין לשעבר לזכויות אדם באו"ם קרייג מוקיבר, מאשימים גופי תקשורת כמו רויטרס בטשטוש מכוון של רצח העם ובדה-הומניזציה של קורבנות פלסטינים כדי להגן על מבצעי הפשעים הישראלים מאחריות.
העיתונאי הישראלי גדעון לוי הביע לאחרונה צער על היעדר סיקור אמיץ שיכול היה למנוע את ההסלמה הצבאית הנוכחית.
דובר מטעם רויטרס הגן על סיקור הסוכנות כ"הוגן ואובייקטיבי".
מקור: TRT World וסוכנויות