מנהיג הפלג הליטאי מרמז על תחילת הלחץ החרדי על המדינה
מנהיג הפלג הליטאי מציין כי יש לבחון את השפעת האמריקנים על המערכת הפוליטית הישראלית, מה שמעורר חשש מהשפעת גורמים חיצוניים על קבלת ההחלטות במדינה.
קובץ - דונלד טראמפ עומד לצד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בכנף המערבית של הבית הלבן, 7 באפריל 2025, בוושינגטון די.סי. / AP
11 באוגוסט 2025

בשבועות האחרונים מתגברת הדאגה במגזר החרדי בישראל, בעיקר בקרב מנהיגי הפלג הליטאי, מפלג שמרכז סביבו קהילות חרדיות דתיות משמעותיות.

מנהיג הפלג, בהצהרה חריפה ובלתי שגרתית, הציג את השאלה המטרידה: "מה ניתן לעשות עם אמריקה?".

אמירה זו מצביעה על חשש מהשפעה בלתי רצויה של הכוח האמריקני על ההחלטות הפוליטיות בישראל.

הדברים מגיעים על רקע מערכת פוליטית מתוחה, המושפעת במידה רבה מהקשר ההדוק בין ישראל לארצות הברית, כאשר התמיכה האמריקנית מתבטאת במימון צבאי, תמיכה דיפלומטית והשפעה גלויה על מהלכי המדינה באזור.

החרדים, שמחזיקים בכוח פוליטי משמעותי, מביעים חשש כי האינטרסים האמריקניים אינם משרתים את טובת האוכלוסייה החרדית ואולי אף פוגעים בשלטון הדתי והמסורתי שהם מייצגים.

הפלג הליטאי מזהיר כי השפעת ארה"ב על המדינה אינה רק עניין חיצוני אלא משפיעה עמוקות על קבלת ההחלטות הפנימיות, מה שמוביל ליצירת לחצים פנימיים כבדים יותר.

זוהי נקודת מפנה שמאיימת להחריף את הקרע בין הזרמים השונים בתוך החברה הישראלית, כמו גם את הפער בין המערכת הפוליטית לבין קבוצות המיעוטים והפלסטינים החיים תחת הכיבוש.

מומחים סבורים כי התבטאות זו מסמנת את תחילתו של לחץ חרדי מתגבר על המדינה, במטרה להבטיח שהמדיניות הפנימית והחברתית תישמר על פי האינטרסים שלהם, גם אם היא מנוגדת לזכויות האזרחיות והדמוקרטיות של שאר האוכלוסייה, ובמיוחד של העם הפלסטיני.

ברקע כל זה, מתמשכת ההסתה וההדרה כלפי הפלסטינים, והמדינה ממשיכה במדיניות של שליטה וכיבוש, כל זאת תחת השפעות חיצוניות שנכנסות לעומק המערכת הפוליטית. ההצהרה של מנהיג הפלג הליטאי מחזקת את תחושת ההכרה בכך שהלחץ הפנימי הולך ומתעצם, והשפעות זרות מעוררות דאגות כבירות.

מקור: TRT World וסוכנויות

