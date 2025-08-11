הפלג הליטאי מזהיר כי השפעת ארה"ב על המדינה אינה רק עניין חיצוני אלא משפיעה עמוקות על קבלת ההחלטות הפנימיות, מה שמוביל ליצירת לחצים פנימיים כבדים יותר.

זוהי נקודת מפנה שמאיימת להחריף את הקרע בין הזרמים השונים בתוך החברה הישראלית, כמו גם את הפער בין המערכת הפוליטית לבין קבוצות המיעוטים והפלסטינים החיים תחת הכיבוש.

מומחים סבורים כי התבטאות זו מסמנת את תחילתו של לחץ חרדי מתגבר על המדינה, במטרה להבטיח שהמדיניות הפנימית והחברתית תישמר על פי האינטרסים שלהם, גם אם היא מנוגדת לזכויות האזרחיות והדמוקרטיות של שאר האוכלוסייה, ובמיוחד של העם הפלסטיני.

ברקע כל זה, מתמשכת ההסתה וההדרה כלפי הפלסטינים, והמדינה ממשיכה במדיניות של שליטה וכיבוש, כל זאת תחת השפעות חיצוניות שנכנסות לעומק המערכת הפוליטית. ההצהרה של מנהיג הפלג הליטאי מחזקת את תחושת ההכרה בכך שהלחץ הפנימי הולך ומתעצם, והשפעות זרות מעוררות דאגות כבירות.

