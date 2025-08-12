פוליטיקה
1 דקות קריאה
האם ישראל בדרך למלחמת אזרחים בעקבות צווי המעצר? "החשש החרדי: המצב יוצא מכלל שליטה"
החרדים בישראל מזהירים מהסלמה חמורה בעקבות מעצרים של צעירים חרדים המתחמקים מגיוס לצבא. המתח בין הציבור החרדי למערכת הביטחון מעורר חשש מהידרדרות למלחמת אזרחים.
חרדים משתתפים בהפגנה נגד הלחץ להתגייס לצבא בבני ברק. / Reuters
לפני 9 שעות

בישראל, המתח בין הציבור החרדי למערכת הביטחון הולך ומתרקם לסכסוך עמוק, בעקבות מעצרים של צעירים חרדים המתחמקים מגיוס לצבא. המהלך, המלווה בהוצאות צווי מעצר נגד אלפי צעירים, מעורר חשש כבד בקרב הציבור החרדי מהידרדרות למלחמת אזרחים.

מנהיגים חרדים, בהם הרב דוב לנדאו, הביעו תמיכתם המוחלטת במתחמקים, והצהירו כי "הקהילה החרדית כולה עומדת מאחוריהם". הם אף שקלו ארגון הפגנות מול שגרירויות ישראל ברחבי העולם, במחאה על המעצרים והלחץ המופעל על הציבור החרדי להתגייס לצבא.

ההפגנות, שהחלו לאחר מעצרם של שלושה צעירים חרדים, התפשטו לערים רבות, כולל ירושלים ובני ברק. המשתתפים חסמו צירים מרכזיים, נשאו שלטים הקוראים לשחרור המתחמקים, והביעו התנגדות נחרצת לגיוסם לצבא.

המהלך נובע מהחלטת בג"ץ לחייב את הציבור החרדי בשירות בצבא, מהלך שהוביל לקריסת הקואליציה של ראש הממשלה נתניהו. מפלגות חרדיות, כגון ש"ס ויהדות התורה, פרשו מהקואליציה במחאה על ההחלטה, והציבו אולטימטום לשחרור המתחמקים.

החשש מהידרדרות למלחמת אזרחים גובר, כאשר הציבור החרדי רואה במערכת הביטחון אויב פנימי המאיים על אורח חייו. המאבק הזה משקף את הקרב על זהות דתית מול דרישות המדינה, ומעמיד את ישראל בפני אתגר פוליטי וחברתי משמעותי.

