בישראל, המתח בין הציבור החרדי למערכת הביטחון הולך ומתרקם לסכסוך עמוק, בעקבות מעצרים של צעירים חרדים המתחמקים מגיוס לצבא. המהלך, המלווה בהוצאות צווי מעצר נגד אלפי צעירים, מעורר חשש כבד בקרב הציבור החרדי מהידרדרות למלחמת אזרחים.

מנהיגים חרדים, בהם הרב דוב לנדאו, הביעו תמיכתם המוחלטת במתחמקים, והצהירו כי "הקהילה החרדית כולה עומדת מאחוריהם". הם אף שקלו ארגון הפגנות מול שגרירויות ישראל ברחבי העולם, במחאה על המעצרים והלחץ המופעל על הציבור החרדי להתגייס לצבא.

ההפגנות, שהחלו לאחר מעצרם של שלושה צעירים חרדים, התפשטו לערים רבות, כולל ירושלים ובני ברק. המשתתפים חסמו צירים מרכזיים, נשאו שלטים הקוראים לשחרור המתחמקים, והביעו התנגדות נחרצת לגיוסם לצבא.