אוסטרליה תכיר במדינה פלסטינית – ניו זילנד שוקלת בעקבותיה
אוסטרליה הודיעה כי תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האומות המאוחדות בספטמבר הקרוב. ניו זילנד שוקלת לנקוט בצעד דומה, מה שמצביע על תמיכה הולכת ומתרקמת בזירה הבינלאומית בזכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית.
אוסטרליה / AP
11 באוגוסט 2025

ההכרה במדינה פלסטינית מקבלת תאוצה בזירה הבינלאומית, כאשר אוסטרליה הודיעה כי תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האומות המאוחדות בספטמבר הקרוב. ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, ציין כי ההכרה תתבסס על התחייבויות מההרשות הפלסטינית, כולל הוצאת חמאס מהשלטון, דה-מיליטריזציה של הרצועה, קיום בחירות ושקיפות פיננסית.

אלבניזי הדגיש כי המהלך נועד לשבור את מעגל האלימות במזרח התיכון ולהביא לסיום הסבל והרעב בעזה. הוא גם ציין כי ישראל מפרה את הדין הבינלאומי, במיוחד בהקשר להרחבת ההתנחלויות וההתקפות על רצועת עזה.

במקביל, ניו זילנד הודיעה כי היא שוקלת הכרה במדינה פלסטינית, וההחלטה צפויה להתקבל בישיבת קבינט שתיערך בספטמבר הקרוב. שר החוץ של ניו זילנד, ווינסטון פיטרס, ציין כי מדובר בהחלטה שיכולה להתקבל בקרוב, בהתחשב במהלכים דומים של מדינות אחרות.

ההכרזות האחרונות מצטרפות למהלכים דיפלומטיים נוספים, כאשר מדינות כמו צרפת, בריטניה, קנדה והולנד הודיעו על כוונתן להכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האומות המאוחדות.

המהלכים הדיפלומטיים הללו מצביעים על תמיכה הולכת ומתרקמת בזירה הבינלאומית בזכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית, ומעוררים תקווה לשינוי במצב הקיים.

מקור: TRT World וסוכנויות

