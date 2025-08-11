ההכרה במדינה פלסטינית מקבלת תאוצה בזירה הבינלאומית, כאשר אוסטרליה הודיעה כי תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האומות המאוחדות בספטמבר הקרוב. ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, ציין כי ההכרה תתבסס על התחייבויות מההרשות הפלסטינית, כולל הוצאת חמאס מהשלטון, דה-מיליטריזציה של הרצועה, קיום בחירות ושקיפות פיננסית.

אלבניזי הדגיש כי המהלך נועד לשבור את מעגל האלימות במזרח התיכון ולהביא לסיום הסבל והרעב בעזה. הוא גם ציין כי ישראל מפרה את הדין הבינלאומי, במיוחד בהקשר להרחבת ההתנחלויות וההתקפות על רצועת עזה.

במקביל, ניו זילנד הודיעה כי היא שוקלת הכרה במדינה פלסטינית, וההחלטה צפויה להתקבל בישיבת קבינט שתיערך בספטמבר הקרוב. שר החוץ של ניו זילנד, ווינסטון פיטרס, ציין כי מדובר בהחלטה שיכולה להתקבל בקרוב, בהתחשב במהלכים דומים של מדינות אחרות.

ההכרזות האחרונות מצטרפות למהלכים דיפלומטיים נוספים, כאשר מדינות כמו צרפת, בריטניה, קנדה והולנד הודיעו על כוונתן להכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האומות המאוחדות.