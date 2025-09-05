המלחמה בעזה
הרמטכ"ל וראשי הביטחון דורשים להפסיק את הפלישה לעזה
בכירים בצבא הישראלי ובמערכת הביטחון מפצירים בנתניהו לעצור את ההתקפה בעזה ולהעדיף עסקת שבויים על פני פלישה רחבה לעזה.
רמטכ"ל אייל זמיר / Reuters
5 בספטמבר 2025

בזמן שהכוחות הישראלים ממשיכים בהתקפה רחבת היקף על עזה, דיווחים פנימיים חושפים כי הרמטכ"ל אייל זמיר וראשי מערכת הביטחון הבכירים מתנגדים להמשך הפלישה.

ההתנגדות שלהם אינה נובעת מהזדהות עם האוכלוסייה המקומית, אלא מהערכת סיכונים אסטרטגית של הדרג הצבאי, אך המסר שמגיע מהדיונים הללו מעיד כי כל צעד נוסף של ישראל הוא למעשה מתקפה על אזרחים חסרי הגנה.

חלק מהגורמים אף הציעו להעדיף שחרור שבויים ולסיים את ההתקפה במקום להמשיך בפלישה שגורמת לקטל אזרחי ומחסור קשה.

ההתקפות האחרונות על עזה החריפו את המשבר ההומניטרי הקיים שנים רבות תחת הכיבוש והסגר הישראלי.

אלפי בתים נהרסו, ילדים נפגעים, ומחסור במזון, מים ותרופות מסכן את חיי התושבים. כל צעד נוסף של הצבא מחריף את הסבל ומעמיק את הפער בין ישראל לקהילה הבינלאומית.

הקריאה לעצור את הפלישה היא עדות לכך שגם הדרג הבכיר בצבא מבין את המחיר האנושי והמדיני של הכיבוש , אך עבור האוכלוסייה המקומית מדובר במציאות יום יומית של הרס, הרג ופחד בלתי פוסק.

מקור: TRT World and agencies

