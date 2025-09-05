בזמן שהכוחות הישראלים ממשיכים בהתקפה רחבת היקף על עזה, דיווחים פנימיים חושפים כי הרמטכ"ל אייל זמיר וראשי מערכת הביטחון הבכירים מתנגדים להמשך הפלישה.

ההתנגדות שלהם אינה נובעת מהזדהות עם האוכלוסייה המקומית, אלא מהערכת סיכונים אסטרטגית של הדרג הצבאי, אך המסר שמגיע מהדיונים הללו מעיד כי כל צעד נוסף של ישראל הוא למעשה מתקפה על אזרחים חסרי הגנה.

חלק מהגורמים אף הציעו להעדיף שחרור שבויים ולסיים את ההתקפה במקום להמשיך בפלישה שגורמת לקטל אזרחי ומחסור קשה.

ההתקפות האחרונות על עזה החריפו את המשבר ההומניטרי הקיים שנים רבות תחת הכיבוש והסגר הישראלי.