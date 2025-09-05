המלחמה בעזה
הצבא הישראלי מתלבט: האם להשקיע במדים או להמשיך להפקיר את החיילים?
הצבא הישראלי ניצב בפני דילמה תקציבית – האם להקצות 12 מיליון שקלים למדים טקטיים עבור חיילי מילואים, או להותירם ללא ציוד בסיסי.
5 בספטמבר 2025

הצבא הישראלי, שמוביל מתקפות הרסניות בעזה ובגדה המערבית הכבושה, מתמודד כעת עם דילמה פנימית: האם להשקיע 12 מיליון שקלים ברכישת מדים טקטיים לחיילי מילואים, או להימנע מההוצאה ולהותירם עם ציוד לקוי.

לפי דיווחים בתקשורת הישראלית, אלפי חיילי מילואים שהוזעקו מאז תחילת המתקפה באוקטובר 2023, נאלצים לפעול בתנאים קשים, לעיתים ללא מדים תקניים או ציוד מגן בסיסי. למרות ההצהרות על חשיבותם, הצבא שוקל לבטל את הרכישה בשל מגבלות תקציביות.

המצב הזה חושף את הפערים המבניים בצבא הישראלי – שמפנה תקציבים עצומים לטכנולוגיה ולחימוש מתקדם, אך מתקשה לספק תנאים בסיסיים לחייליו. כלי תקשורת בינלאומיים מצביעים על כך שהמדיניות הזו משקפת סדר עדיפויות שמעדיף כוח הרסני על פני רווחת החיילים עצמם.

הדיון התקציבי מתקיים על רקע ביקורת גוברת מצד משפחות החיילים, שטוענות כי ההזנחה היא תוצאה של ניהול כושל ולא של מחסור אמיתי.

