בצל המתקפה המתמשכת של ישראל על עזה, שגרמה לאובדן חיים עצום בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, נשמעים גם קולות מחאה מתוך החברה הישראלית.
אביו של רום אילוז, פנה לראש ממשלת הימין הקיצוני בנימין נתניהו בדרישה להסכם חילופי שבויים – והזהיר כי אם בנו יחזור "בשקית", הוא ישלם מחיר פוליטי כבד.
“אתה (נתניהו) חייב להוציא צוות מו"מ. תעמוד בראשו, אם זה מה שצריך להיות או צריך לעשות, תעמוד בראש הצוות. אם רום יחזור בשקית - אתה תשלם מחיר יקר".
חמאס הסהיר כי הם נכונים לעסקה כוללת, הצהרה שמגיעה על רקע ההכנות הישראליות לכניסה עמוקה לעזה במסגרת הפלישה המתמשכת.
בזירה האמריקנית, דונלד טראמפ צייץ שוב על שחרור 20 בני הערובה בלבד, התבטאות שמוחקת את זכרם של אלה שנהרגו ונשארו בעזה ומתעלמת מהמספר הכולל שעליו מדברות המשפחות: 48.
יהודה כהן, אביו של נמרוד, פנה לנשיא טראמפ באנגלית: "אתה מנהל המשא ומתן הטוב ביותר בעולם. שני צדדים הניחו על השולחן הצעות לסיום המלחמה וחזרת כל החטופים הביתה. אנחנו דוחקים בך, אסוף את כולם סביב שולחן המו"מ, תוביל אותו בעצמך. רק אתה יכול להחזיר את כולם הביתה".
ויקי כהן נמצאת גם היום במחאה בירושלים, אחרי ההפגנות והעצרת שהתקיימו אתמול בעיר. ״זו הקריאה שלנו, זו הזעקה שלנו", שיתפה. "אנחנו ליד חלון ראש הממשלה, מקווים שישמע את רצון העם.
היא פנתה לנתניהו: "עייפנו מהמסע הארוך, עייפים בגוף ובנפש. די, אני מתגעגעת לבן שלי, רוצה כל כך לחבק אותו. אז די לסכל עסקות ולגרור רגליים – עשה את הדבר הנכון, סיים את המלחמה ותחזיר את כולם הביתה"
