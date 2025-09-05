בצל המתקפה המתמשכת של ישראל על עזה, שגרמה לאובדן חיים עצום בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, נשמעים גם קולות מחאה מתוך החברה הישראלית.

אביו של רום אילוז, פנה לראש ממשלת הימין הקיצוני בנימין נתניהו בדרישה להסכם חילופי שבויים – והזהיר כי אם בנו יחזור "בשקית", הוא ישלם מחיר פוליטי כבד.

“אתה (נתניהו) חייב להוציא צוות מו"מ. תעמוד בראשו, אם זה מה שצריך להיות או צריך לעשות, תעמוד בראש הצוות. אם רום יחזור בשקית - אתה תשלם מחיר יקר".

חמאס הסהיר כי הם נכונים לעסקה כוללת, הצהרה שמגיעה על רקע ההכנות הישראליות לכניסה עמוקה לעזה במסגרת הפלישה המתמשכת.

בזירה האמריקנית, דונלד טראמפ צייץ שוב על שחרור 20 בני הערובה בלבד, התבטאות שמוחקת את זכרם של אלה שנהרגו ונשארו בעזה ומתעלמת מהמספר הכולל שעליו מדברות המשפחות: 48.