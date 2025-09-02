בישיבת קבינט ביטחוני סוערת שנמשכה עד שעות הלילה,דחה ראש ממשלת הימין הקיצוני, בנימין נתניהו להעמיד להצבעה הצעה לפיתרון חלקי לשחרור שבויים והפסקת אש — מהלך שהרמטכ״ל, רא״ל איל זמיר, ניסה לקדם בחירוף־נפש וטען כי הירתמות לתוכנית עלולה למנוע מהמדינה להיסחף למסלול של כיבוש מלא ושלטון צבאי בעזה.

בהרצאה שנשאה בפורום הפנימי טען זמיר כי התוכנית הנוכחית לכבוש את עזה חסרה אסטרטגיית יציאה ברורה, וכי כיבוש העיר יגרור בהדרגה כיבוש של מחנות הפליטים והטלת משטר צבאי על האוכלוסייה — מציאות שלטענתו תעמיס על הצבא והחברה הישראלית ותיצור משבר מתמשך.

לפי הדיווחים, חמאס הסכימה כבר ב־18 באוגוסט למסגרת של עסקת שבויים־שביתת אש שכללה שחרור של עשרה שבויים בחיים והחזרת שרידי 18 מוקדמים בתמורה לשחרור מאות אסירים פלסטינים ושחרור כ־1,000 עצורים בעזה, וכן הפסקת אש לתקופה של 60 יום שבמהלכה יתקיימו משא ומתן להשלמת ההסדר. זו ההצעה שלדברי חלק מהדרגים הייתה פתח להסרת חלק מהסבל האנושי המידיי.