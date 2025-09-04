בנימין נתניהו, הודיע לאחרונה כי הוא אינו תומך עוד בחזון "ארץ ישראל השלמה" – רעיון אידיאולוגי שמקדם שליטה ישראלית מלאה על כל השטח שבין הים לנהר, כולל הגדה המערבית הכבושה.

ההצהרה עוררה תגובות חיוביות בקרב מדינות ערביות, ובראשן ירדן ומצרים, שראו בכך צעד חיובי לעבר רגיעה אזורית.

החזון המדובר, שהיה מזוהה עם גורמים ימניים בישראל, נתפס במשך שנים ככלי להצדקת מדיניות ההתיישבות והכיבוש המתמשך של השטחים הפלסטיניים.

נסיגתו של נתניהו מהתמיכה בו עשויה להעיד על שינוי טקטי, אולי בשל לחצים בינלאומיים או צורך פוליטי פנימי.

בקהיר ובעמאן בירכו על ההצהרה, והגדירו אותה כ"הצלחה דיפלומטית" שעשויה לתרום ליציבות האזורית.