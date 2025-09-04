פוליטיקה
1 דקות קריאה
נתניהו נסוג מהחזון הטריטוריאלי – מדינות ערב מברכות
ראש ממשלת הימין הקיצוני חזר בו מתמיכתו ב"ארץ ישראל השלמה". מדינות ערב מברכות על ההצהרה ומכנות אותה הישג דיפלומטי.
על פי התנ"ך, "ארץ ישראל הגדולה" משתרעת על פני שטחים נרחבים במזרח התיכון מנהר הנילוס ועד נהר הפרת. מפת מקור: אנס דניס / TRT World
4 בספטמבר 2025

בנימין נתניהו, הודיע לאחרונה כי הוא אינו תומך עוד בחזון "ארץ ישראל השלמה" – רעיון אידיאולוגי שמקדם שליטה ישראלית מלאה על כל השטח שבין הים לנהר, כולל הגדה המערבית הכבושה.

ההצהרה עוררה תגובות חיוביות בקרב מדינות ערביות, ובראשן ירדן ומצרים, שראו בכך צעד חיובי לעבר רגיעה אזורית.

החזון המדובר, שהיה מזוהה עם גורמים ימניים בישראל, נתפס במשך שנים ככלי להצדקת מדיניות ההתיישבות והכיבוש המתמשך של השטחים הפלסטיניים.

נסיגתו של נתניהו מהתמיכה בו עשויה להעיד על שינוי טקטי, אולי בשל לחצים בינלאומיים או צורך פוליטי פנימי.

בקהיר ובעמאן בירכו על ההצהרה, והגדירו אותה כ"הצלחה דיפלומטית" שעשויה לתרום ליציבות האזורית.

עם זאת, בקרב הציבור הפלסטיני, ישנה סקפטיות באשר לכוונות האמיתיות שמאחורי ההצהרה, במיוחד לאור ההמשך במדיניות ההתנחלויות וההסלמה בשטח.

התקשורת הבינלאומית מדגישה כי מדובר בצעד סמלי בלבד, שאינו משנה את המציאות בשטח – שבה ממשיכה ישראל לשלוט על חיי מיליוני פלסטינים תוך פגיעה בזכויותיהם הבסיסיות.

קשורTRT Global - מצרים דורשת הבהרות: דברי נתניהו על "ארץ ישראל השלמה" מעוררים זעם בעולם הערבי

מקור:TRT World and Agencies


