דו"ח פנימי של הצבא הישראלי, אשר דלף לתקשורת, מצביע על כך שבמהלך המתקפות האחרונות על עזה בוצעו "כמעט כל טעות אפשרית" – כך לפי ניסוחו של המסמך.

הדו"ח, שנכתב לאחר סבב הלחימה האחרון, מתאר שורת כשלים חמורים: היעדר מודיעין מדויק, חוסר תיאום בין הכוחות, בלבול פיקודי, וניהול לקוי של המבצעים הקרקעיים והאוויריים.

למרות הניסיונות להציג את המתקפות כהצלחה ביטחונית, המסמך הפנימי מערער על כך ומציג תמונה של מערכת צבאית לא מוכנה, חסרת אסטרטגיה, שפעלה מתוך לחץ ולא מתוך תכנון.

הדו"ח אינו מתייחס להשלכות ההומניטריות של המבצעים, אך הוא מאשר את טענותיהם של ארגוני זכויות אדם, לפיהן מדובר במתקפות חסרות אחריות שהובילו להרס נרחב ולפגיעה קשה באוכלוסייה האזרחית.