פוליטיקה
1 דקות קריאה
דו"ח מודלף: מתקפות ישראל בעזה כשלו בכל רמה
מסמך פנימי של הצבא הישראלי חושף שורת כשלים חמורים במתקפות האחרונות על עזה – החל מהיעדר מודיעין ועד ניהול לקוי. הדו"ח מצביע על כישלון מערכתי עמוק.
דו"ח מודלף: מתקפות ישראל בעזה כשלו בכל רמה
AP / AP
3 בספטמבר 2025

דו"ח פנימי של הצבא הישראלי, אשר דלף לתקשורת, מצביע על כך שבמהלך המתקפות האחרונות על עזה בוצעו "כמעט כל טעות אפשרית" – כך לפי ניסוחו של המסמך.

הדו"ח, שנכתב לאחר סבב הלחימה האחרון, מתאר שורת כשלים חמורים: היעדר מודיעין מדויק, חוסר תיאום בין הכוחות, בלבול פיקודי, וניהול לקוי של המבצעים הקרקעיים והאוויריים.

למרות הניסיונות להציג את המתקפות כהצלחה ביטחונית, המסמך הפנימי מערער על כך ומציג תמונה של מערכת צבאית לא מוכנה, חסרת אסטרטגיה, שפעלה מתוך לחץ ולא מתוך תכנון.

הדו"ח אינו מתייחס להשלכות ההומניטריות של המבצעים, אך הוא מאשר את טענותיהם של ארגוני זכויות אדם, לפיהן מדובר במתקפות חסרות אחריות שהובילו להרס נרחב ולפגיעה קשה באוכלוסייה האזרחית.

מומלץ

עזה, הנתונה תחת מצור ישראלי מתמשך, חוותה במהלך המתקפות האחרונות אובדן חיים, הרס תשתיות, ופגיעה קשה במערכות הבריאות והחינוך.

הדו"ח המדליף חושף את עומק הכישלון – לא רק ברמה הצבאית, אלא גם ברמה המדינית והערכית.

הכישלון המתועד מצביע על מדיניות שמקדשת כוח על פני פתרון, דיכוי על פני דיאלוג, והמשך שליטה במקום חתירה להסדרה.

קשורTRT Global - האם ישראל בדרך למלחמת אזרחים בעקבות צווי המעצר? "החשש החרדי: המצב יוצא מכלל שליטה"

מקור: TRT וגורמים נוספים

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us