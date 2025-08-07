פוליטיקה
שרה נתניהו נגד הרמטכ"ל זמיר: "אמרתי לבעלי לא למנות אותו"
אשת ראש הממשלה מתחמקת מהמלצת הרמטכ"ל אייל זמיר, וטוענת שהיא הזהירה את בעלה שלא למנות אותו. עימות שמתנהל ברקע המלחמה והלחץ הציבורי רק מחריף את המתח בפוליטיקה הישראלית.
Israel / AP
לפני 10 שעות

ברקע הלחץ הגובר שנוצר ממלחמת עזה והאשמות הציבור שהולכות ומחריפות, צצה סערה נוספת בשיח הפוליטי: שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, התנגדה בפומבי למינוי של הרמטכ"ל אייל זמיר, ואף סיפרה באוזני מקורבים: "אמרתי לבעלי לא למנות אותו". לדבריה, "ידעתי שאייל זמיר לא יעמוד בלחצים של התקשורת", בכך שהצביעה על חשש מעמדתו הציבורית והאישית תחת לחץ מתמיד.

טענה זו מתווספת לדברים קודמים שחשפה התקשורת, לפיהם נתניהו אמרה כי זמיר "מתעדף יותר מדי את נושא החטופים ונכנע למסרים של קפלן" – התייחסות המעידה לטענתה על עדיפות שהרמטכ"ל מעניק ללחצים אָנושיים והומניטריים, על פני אסטרטגיית הכרעה צבאית.

גם בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, הצטרף לעימות סביב אייל זמיר, כשהאשים אותו, באמצעות ציוץ בטוויטר, בתכנון הפיכה צבאית. לטענתו, שר הביטחון ישראל כ"ץ תמך במינוי, אף על פי שאביו היה מעדיף מועמד אחר.

הרמטכ"ל אייל זמיר מונה לתפקיד במרץ 2025, לאחר ששימש במשך שנים בדרגים הבכירים במערכת הביטחון, אך מתמודדת עמו שבט מחמיר מצד גורמים פוליטיים בכירים – ובהם אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, שטענה באוזני מקורבים שלא אישר את מינויה מראש, בניגוד לדעתה.

מקור: TRT World וסוכנויות

