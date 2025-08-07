ברקע הלחץ הגובר שנוצר ממלחמת עזה והאשמות הציבור שהולכות ומחריפות, צצה סערה נוספת בשיח הפוליטי: שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, התנגדה בפומבי למינוי של הרמטכ"ל אייל זמיר, ואף סיפרה באוזני מקורבים: "אמרתי לבעלי לא למנות אותו". לדבריה, "ידעתי שאייל זמיר לא יעמוד בלחצים של התקשורת", בכך שהצביעה על חשש מעמדתו הציבורית והאישית תחת לחץ מתמיד.

טענה זו מתווספת לדברים קודמים שחשפה התקשורת, לפיהם נתניהו אמרה כי זמיר "מתעדף יותר מדי את נושא החטופים ונכנע למסרים של קפלן" – התייחסות המעידה לטענתה על עדיפות שהרמטכ"ל מעניק ללחצים אָנושיים והומניטריים, על פני אסטרטגיית הכרעה צבאית.