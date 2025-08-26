המלחמה בעזה
צבא ישראל מודה בהריגת עיתונאים – קשה להאמין לגרסתו על בית החולים אל-נאסר
לאחר שהצבא לקח אחריות על הרג עיתונאים החודש, קשה לקבל את טענתו כי התקיפה בבית החולים אל-נאסר הייתה תאונה.
חיסול העיתונאים העלה את מספר העיתונאים שנהרגו בעזה מאז אוקטובר 2023 ל-246. / AA
26 באוגוסט 2025

בתחילת אוגוסט 2025, במהלך מתקפה צבאית בדרום רצועת עזה, תקפה ישראל צוותי עיתונאים בחלקים שונים של הרצועה, שהביא למותם של מספר עיתונאים פלסטינים.

הצבא הישראלי הודיע רשמית כי ההריגה התבצעה מכיוון שהוא טען כי העיתונאים היו קשורים לחמאס, מה שהוביל לגינויים רחבים בעולם והאשמות על פגיעה בזכויות אדם ובחופש העיתונות.

לאחר ההודעה על אחריות ישראלית להריגת עיתונאים בחודש זה, קשה להאמין כעת לגרסת הצבא על האירוע האחרון בבית החולים אל-נאסר שבח'אן יונס.

ישראל טוענת כי התקיפה הייתה "טעות" והתקיימה במקרה, אך הציבור הבינלאומי והפלסטיני לא רואה בכך הסבר משכנע, לאור ההיסטוריה והאחריות שהצבא כבר קיבל על מקרי הרג קודמים.

התקיפה בבית החולים אל-נאסר גרמה למותם של עשרות אזרחים, בהם צוותים רפואיים ועיתונאים, והדגישה את המתח ההולך וגובר בין ישראל לקהילה הבינלאומית בנוגע לכיבוש ולזכויות האדם בעזה.

הקהילה הבינלאומית והארגונים ההומניטריים דורשים חקירה בלתי תלויה ומעמיקה, אך ישראל טרם הסכימה לכך.

