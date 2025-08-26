בתחילת אוגוסט 2025, במהלך מתקפה צבאית בדרום רצועת עזה, תקפה ישראל צוותי עיתונאים בחלקים שונים של הרצועה, שהביא למותם של מספר עיתונאים פלסטינים.

הצבא הישראלי הודיע רשמית כי ההריגה התבצעה מכיוון שהוא טען כי העיתונאים היו קשורים לחמאס, מה שהוביל לגינויים רחבים בעולם והאשמות על פגיעה בזכויות אדם ובחופש העיתונות.

לאחר ההודעה על אחריות ישראלית להריגת עיתונאים בחודש זה, קשה להאמין כעת לגרסת הצבא על האירוע האחרון בבית החולים אל-נאסר שבח'אן יונס.

ישראל טוענת כי התקיפה הייתה "טעות" והתקיימה במקרה, אך הציבור הבינלאומי והפלסטיני לא רואה בכך הסבר משכנע, לאור ההיסטוריה והאחריות שהצבא כבר קיבל על מקרי הרג קודמים.