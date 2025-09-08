המלחמה בעזה
הכוחות הישראליים חושפים מתקן אימונים חדש ברמת הגולן הסורית, שנועד לדמות את מלחמה בלבנון
מתקן האימונים החדש תוכנן לשחזר את תנאי הלחימה העירונית לאורך החזית הצפונית.
/ Reuters
8 בספטמבר 2025

הכוחות הישראליים חנכו מתקן אימונים חדש ברמת הגולן הסורית הכבושה,שלדבריהם נועד לדמות את סביבת דרום לבנון כהכנה לסכסוך פוטנציאלי לאורך החזית הצפונית.

​​המתקן, שכונה "מתקן לבנון", נחשף באופן רשמי ביום ראשון. הצבא ציין כי הוא נבנה כדי לדמות תנאים ריאליסטיים לחיילים הפועלים בשטח עירוני צפוף, בדומה למה שהם עשויים לפגוש בדרום לבנון.

תרגיל טקטי ראשון במתקן נערך בשבוע שעבר, שכלל סימולציה של תמרון משולב שבו חיל רגלים וכוחות משוריינים התקדמו יחד כדי להשתלט על כפר מדומה.

ישראל פתחה במתקפותיה בלבנון ב-8 באוקטובר 2023, שהשלימו למלחמה כוללת עד ספטמבר 2024, והביאו למותם של למעלה מ-4,000 בני אדם, כולל מזכ״ל חיזבאללה חסן נסראללה, ולפציעתם של כ-17,000.

הושגה הפסקת אש בנובמבר, אך הכוחות הישראליים מבצעים כמעט מדי יום מתקפות בדרום לבנון, וטוענים כי הן מכוונות לפעילות חיזבאללה.

במסגרת הפסקת האש, ישראל הייתה אמורה לסגת לחלוטין מדרום לבנון עד ה-26 בינואר, אך המועד נדחה ל-18 בפברואר לאחר שישראל סירבה לציית. י עכשיו ישראל עדיין שומרת על נוכחות צבאית בחמישה מוצבי גבול


מקור:TRT World and Agencies
