המלחמה בעזה
אום אל־פחם מתקוממת: מחאה למען עזה, שבעה נעצרו
הפגנה בעיר אום אל־פחם הפכה לעימות עם המשטרה. מפגינים קראו סיסמאות בעד עזה ונעצרו שבעה צעירים.
Protest against starvation in Gaza / Reuters
8 בספטמבר 2025

באום אל־פחם נערכה מחאה סוערת בסולידריות עם עזה, במהלכה קראו המשתתפים קריאות נגד ההתקפות על המובלעת.

עדי ראייה מספרים כי מאות יצאו לרחובות, כשהמשטרה ניסתה לפזר את ההפגנה ועצרה שבעה צעירים.

בעוד המשטרה הגדירה את האירוע ״כהפרת סדר״, פעילים מקומיים מדגישים כי מדובר במחאה אזרחית שנועדה להביע התנגדות לכיבוש ולפגיעה בתושבי עזה.

עבור רבים, אום אל־פחם משמשת סמל למחאה הפלסטינית בתוך הקו הירוק, והעימות הנוכחי מצטרף לגל ביטויי סולידריות שהתפשט בערים נוספות.

תושבים בעיר טוענים כי השלטון מנסה להשתיק קולות מחאה פלסטיניים באמצעות מעצרים ואכיפה אלימה, בעוד שהזעם הציבורי ממשיך לבעבע לנוכח ההרס והפגיעה באזרחים בעזה.

מקור: TRT World and agencies

