על פי אל-הינדי, התקיפה התרחשה במהלך פגישת צוות המשא ומתן של חמאס לדיון בהצעת הפסקת אש אמריקאית בעזה.

הוא הוסיף כי מנהיגי חמאס ח'ליל אל-חיה וזאהר ג'בארין היו בין אלה שנמלטו מהתקיפה ללא פגע.

אל-הינדי הדגיש כי חמאס רואה הן בישראל והן בארה"ב כאחראיות למתקפה על בירת קטר.

הצבא הישראלי מצדו טען כי ביצע "תקיפה מדויקת" נגד בכירי הנהגת חמאס.