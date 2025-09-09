9 בספטמבר 2025
חמאס הודיע כי חמישה מחבריו וקצין ביטחון קטרי נהרגו במתקפה ישראלית בדוחה, בהם גם בנו של בכיר הארגון ח'ליל אל-חיה.
בחמאס טענו שישראל נכשלה בניסיון לחסל את צוות המשא ומתן על הפסקת אש.
מוקדם יותר אמר סוהיל אל-הינדי, חבר הלשכה המדינית של חמאס, לערוץ אל-ג'זירה כי הנהגת הארגון הבכירה ניצלה מהתקיפה הישראלית.
לדבריו, חממאם אל-חיה – בנו של ח'ליל אל-חיה – ומנהל לשכתו, ג'יהאד לובאד, נהרגו במתקפה יחד עם מספר עוזרים נוספים.
על פי אל-הינדי, התקיפה התרחשה במהלך פגישת צוות המשא ומתן של חמאס לדיון בהצעת הפסקת אש אמריקאית בעזה.
הוא הוסיף כי מנהיגי חמאס ח'ליל אל-חיה וזאהר ג'בארין היו בין אלה שנמלטו מהתקיפה ללא פגע.
אל-הינדי הדגיש כי חמאס רואה הן בישראל והן בארה"ב כאחראיות למתקפה על בירת קטר.
הצבא הישראלי מצדו טען כי ביצע "תקיפה מדויקת" נגד בכירי הנהגת חמאס.
מקור:Reuters