מתנחלים פועלים להטלת מצור על כפרים פלסטיניים באזור B: "החוק נעלם מהשטח"
קבוצות מתנחלים מנסות להקיף כפרים פלסטיניים באזור B בגדה המערבית, כחלק ממדיניות הרחבה בלתי רשמית. תושבים מדווחים על אלימות, שריפות והפחדה יומיומית.
Israel Palestinians / AP
1 באוגוסט 2025

פלסטינים המתגוררים בכפרים בגדה המערבית מתארים הסלמה מטרידה בהתנכלויות מצד מתנחלים קיצוניים – המכונים "נערי הגבעות" – שפועלים להקפת כפרים באזור B באמצעות הקמת מאחזים חקלאיים לא חוקיים, לעיתים בעידוד שקט מצד גורמים בימין הפוליטי הישראלי.

האזור המכונה "B" מוגדר בהסכמי אוסלו כאזור שבו הרשות הפלסטינית אחראית על הניהול האזרחי, אך האחריות הביטחונית נתונה לידי ישראל. מצב זה יוצר ואקום אכיפתי – בו המתנחלים פועלים כמעט ללא הגבלה, ואילו התושבים הפלסטינים נותרו ללא הגנה ממשית מצד אף גוף.

לפי דיווחים, גורמי שטח ישראלים מדווחים כי חלק מהמתנחלים מקימים חוות לא חוקיות הסמוכות לשטחי מגורים פלסטיניים, מונעים גישה לאדמות חקלאיות, מציתים יבולים, ולעיתים גם תוקפים רועים וחקלאים.

במועצות המקומיות הפלסטיניות באזור מציינים כי הכפרים חיים תחת לחץ מתמשך: "אנחנו מוקפים, לא יכולים לצאת לאדמות שלנו, המשטרה לא מתערבת, והצבא לעיתים מגבה את המתנחלים."

מאז תחילת 2023 חלה עלייה חדה במקרי אלימות מתנחלים ברחבי הגדה, במיוחד באזורי B ו-C. תושבים מספרים על שגרה של הפחדה: כניסות ליליות, שריפת רכבים, וחסימת דרכי גישה.

