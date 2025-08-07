ח"כ איתמר בן ארי ממפלגת "הציונות הדתית" תקף את יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, בעקבות ציוץ שבו האשים את הרמטכ"ל אייל זמיר בניהול כושל של המלחמה בעזה. בן ארי טוען כי יאיר נתניהו חצה קווים אדומים בהתערבותו בעניינים ביטחוניים, ומדגיש כי יש לכבד את סמכות הדרג הצבאי.

המתיחות בין הדרגים הפוליטיים והצבאיים הולכת ומתפשטת, ומלמדת על קרע עמוק בין ראש הממשלה, בני משפחתו, לבין בכירי הצבא, בעיקר מול הרמטכ"ל זמיר. חלק מהמתיחות נובעת גם מהתבטאויות קודמות של שרה נתניהו, שבפומבי הביעה התנגדות למינויו של זמיר והזהירה את בעלה מראש מפני מינויים.

המתקפות הציבוריות של משפחת נתניהו על הרמטכ"ל זמיר מתרחשות בעיצומו של סבב לחימה קשה בעזה, כשצד אחד במדינה דורש פעולה נחרצת וכוללת, בעוד הרמטכ"ל קורא לפעולות זהירות ומדורגות יותר. במקביל, הביקורת ההולכת וגדלה על ניהול המלחמה מעידה על חוסר יציבות פנימית ועל קושי במציאת אחדות מכרעת במערכת השלטונית בישראל.