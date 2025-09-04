המלחמה בעזה
גוגל מעורבת בעסקה בשווי 45 מיליון דולר עם משרד נתניהו לפרסום הסברה ישראלית — דיווח
דו"ח של אתר החדשות Drop Site מדווח כי גוגל החלה להפעיל מודעות קמפיין מאז מרץ כדי להכחיש את הרעב בעזה ולקדם את ה-GHF המעורר מחלוקת.
מודעות גוגל ישראליות נוספות שניסו לפגוע באמינות האו"ם ורשויות עזה דווחו בשנה שעברה על ידי WIRED. / AP Archive
4 בספטמבר 2025

גוגל נמצאת בעיצומו של חוזה בן שישה חודשים בשווי 45 מיליון דולר עם משרדו של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שמטרתו לקדם מסרים ממשלתיים ולהמעיט בחומרת המשבר ההומניטרי בעזה, כך לפי דיווח של Drop Site News.

החוזה, שנחתם בסוף יוני, מתאר את גוגל כ"ישות מרכזית" בתמיכה באסטרטגיית יחסי הציבור של נתניהו, כך דיווח האתר ביום רביעי.

הקמפיין החל ימים ספורים לאחר שישראל חסמה כניסת מזון, תרופות, דלק ואספקה הומניטרית אחרת לעזה ב-2 במרץ. חברי כנסת העלו שאלות בפני גורמים רשמיים האם הממשלה נערכה לתגובת הציבור.

דובר הצבא אמר באותה עת כי הרשויות עשויות להשיק קמפיין דיגיטלי "כדי להסביר שאין רעב ולהציג את הנתונים."

מאז, מודעות ממשלתיות המכחישות רעב בעזה הופצו באופן נרחב, כולל סרטון ביוטיוב של משרד החוץ הישראלי שהכריז "יש אוכל בעזה. כל טענה אחרת היא שקר." הסרטון נצפה יותר מ-6 מיליון פעמים, רובם באמצעות קידום ממומן.

לפי הדיווח, המודעות מנוהלות באמצעות יוטיוב ופלטפורמת Display & Video 360 של גוגל, ומוגדרות במסמכים ממשלתיים כ"הסברה" – מונח עברי שמתורגם לעיתים כ"תעמולה."

רשומות מראות שישראל הוציאה גם 3 מיליון דולר על מודעות עם חברת המדיה החברתית האמריקאית X ו-2.1 מיליון דולר עם הפלטפורמה הצרפתית-ישראלית Outbrain/Teads.

טקטיקות דומות

מודעות גוגל ישראליות נוספות שניסו לערער על אמינות האו"ם ורשויות עזה דווחו בשנה שעברה על ידי WIRED.

מודעה של לשכת הפרסום הממשלתית הישראלית ב-Google Ads Transparency Center מיולי ניסתה להאשים את האו"ם ב"חבלה מכוונת" במשלוחי סיוע לעזה וקידמה את הקרן ההומניטרית לעזה בתמיכת ארה"ב, שהוקמה כדי לעקוף את עבודת האו"ם ההומניטרית והואשמה כ"מלכודת מוות."

מודעה נוספת מיוני ב-Google Ads Transparency Center מציגה את אותו המסר.

משרד הבריאות בעזה מסר ביום שלישי כי 185 אנשים, כולל 12 ילדים, מתו מרעב באוגוסט – המספר החודשי הגבוה ביותר שנרשם מאז תחילת המלחמה של ישראל בעזה לפני כמעט שנתיים.

המשרד מסר כי 70 מהמתים נפטרו לאחר שמערכת המעקב אחר רעב בתמיכת האו"ם, הכריזה רשמית על עזה כאזור רעב בחודש שעבר.

גורמי בריאות דיווחו כי יותר מ-43,000 ילדים מתחת לגיל 5 סובלים מתת-תזונה לצד 55,000 נשים בהריון ומניקות.

מקור: TRT World & Agencies

