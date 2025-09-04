גוגל נמצאת בעיצומו של חוזה בן שישה חודשים בשווי 45 מיליון דולר עם משרדו של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שמטרתו לקדם מסרים ממשלתיים ולהמעיט בחומרת המשבר ההומניטרי בעזה, כך לפי דיווח של Drop Site News.

החוזה, שנחתם בסוף יוני, מתאר את גוגל כ"ישות מרכזית" בתמיכה באסטרטגיית יחסי הציבור של נתניהו, כך דיווח האתר ביום רביעי.

הקמפיין החל ימים ספורים לאחר שישראל חסמה כניסת מזון, תרופות, דלק ואספקה הומניטרית אחרת לעזה ב-2 במרץ. חברי כנסת העלו שאלות בפני גורמים רשמיים האם הממשלה נערכה לתגובת הציבור.

דובר הצבא אמר באותה עת כי הרשויות עשויות להשיק קמפיין דיגיטלי "כדי להסביר שאין רעב ולהציג את הנתונים."

מאז, מודעות ממשלתיות המכחישות רעב בעזה הופצו באופן נרחב, כולל סרטון ביוטיוב של משרד החוץ הישראלי שהכריז "יש אוכל בעזה. כל טענה אחרת היא שקר." הסרטון נצפה יותר מ-6 מיליון פעמים, רובם באמצעות קידום ממומן.

לפי הדיווח, המודעות מנוהלות באמצעות יוטיוב ופלטפורמת Display & Video 360 של גוגל, ומוגדרות במסמכים ממשלתיים כ"הסברה" – מונח עברי שמתורגם לעיתים כ"תעמולה."

רשומות מראות שישראל הוציאה גם 3 מיליון דולר על מודעות עם חברת המדיה החברתית האמריקאית X ו-2.1 מיליון דולר עם הפלטפורמה הצרפתית-ישראלית Outbrain/Teads.

טקטיקות דומות