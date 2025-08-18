הצבא הישראלי הודיע על מבצע מוגבל בן חמישה ימים בשם "מתחילים מחדש", שמציע לאלפי משתמטים ועריקים הזדמנות להסדיר את מעמדם. לפי הודעת הצבא, כל מי שיתייצב לשירות צבאי באופן מיידי לא יועמד לדין ולא יישא בעונש פלילי או משמעתי.

המהלך מצביע על מצוקת כוח אדם חריפה שממנה סובל הצבא הישראלי בעיצומה של המלחמה בעזה. במקום לפתור את הפערים העמוקים הקיימים בשיח סביב השירות הצבאי — בעיקר בקרב קהילות המתנגדות לגיוס — נוקט הצבא באמצעי לחץ פסיכולוגיים, תוך הצגת "חסד חד-פעמי" למי שייכנע ויצטרף לשורותיו.

ההזמנה נמסרה בהודעות טקסט ובטלפונים אישיים, תוך דרישה ברורה: התייצבות מיידית לטירונות מלאה. התנאים האישיים — רפואיים, כלכליים או נפשיים — אינם נלקחים בחשבון, וכל מי שלא ייענה ימשיך להיות מטופל כעבריין צבאי.