המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
הצבא הישראלי נוקט טקטיקה פסיכולוגית: "מתחילים מחדש" – התגייסו עכשיו ולא תיענשו
הצבא הישראלי משיק מבצע חד-פעמי הפונה לאלפי משתמטים ועריקים: התייצבות מיידית לשירות צבאי תבטיח מחיקת ענישה קודמת. המהלך מגיע על רקע מצוקת כוח אדם בעיצומה של המלחמה בעזה.
הצבא הישראלי נוקט טקטיקה פסיכולוגית: "מתחילים מחדש" – התגייסו עכשיו ולא תיענשו
חרדים מפגינים מחוץ לפרלמנט נגד הצעת החוק לרווחת הילדים ובתי הספר 2025, בלונדון. / Reuters
18 באוגוסט 2025

הצבא הישראלי הודיע על מבצע מוגבל בן חמישה ימים בשם "מתחילים מחדש", שמציע לאלפי משתמטים ועריקים הזדמנות להסדיר את מעמדם. לפי הודעת הצבא, כל מי שיתייצב לשירות צבאי באופן מיידי לא יועמד לדין ולא יישא בעונש פלילי או משמעתי.

המהלך מצביע על מצוקת כוח אדם חריפה שממנה סובל הצבא הישראלי בעיצומה של המלחמה בעזה. במקום לפתור את הפערים העמוקים הקיימים בשיח סביב השירות הצבאי — בעיקר בקרב קהילות המתנגדות לגיוס — נוקט הצבא באמצעי לחץ פסיכולוגיים, תוך הצגת "חסד חד-פעמי" למי שייכנע ויצטרף לשורותיו.

ההזמנה נמסרה בהודעות טקסט ובטלפונים אישיים, תוך דרישה ברורה: התייצבות מיידית לטירונות מלאה. התנאים האישיים — רפואיים, כלכליים או נפשיים — אינם נלקחים בחשבון, וכל מי שלא ייענה ימשיך להיות מטופל כעבריין צבאי.

מומלץ

הרקע למבצע זה ברור: הצבא הישראלי מחפש כל דרך להרחיב את מצבת כוח האדם שלו, גם במחיר של כפיית גיוס על אוכלוסיות שאינן מזדהות עם הפרויקט הצבאי־התוקפני. מבחינת גורמים פלסטיניים, מדובר בצעד נוסף של מערכת הכיבוש, המנסה להסתיר את המשבר הפנימי שלה באמצעות הפעלת טרור פסיכולוגי וענישה סמויה.

