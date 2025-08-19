המלחמה בעזה
חמאס הסכים עקרונית – ישראל בוחנת את מתווה העסקה
חמאס הודיע על הסכמה עקרונית להפסקת אש בת 60 יום הכוללת חילופי אסירים, נסיגה חלקית של הכוחות הישראלים והזרמת סיוע לעזה – אך בתל אביב עדיין לא נתנו תשובה רשמית.
Gaza / AA
לפני 13 שעות

חמאס הודיע בימים האחרונים על הסכמה עקרונית למתווה הפסקת אש, בתיווך מצרים, קטאר וארצות הברית.

ההצעה כוללת הפסקה של 60 ימים בלחימה, נסיגה חלקית של הכוחות הישראלים מגושי אוכלוסייה בצפון עזה, שחרור מאות אסירים פלסטינים והגברת הזרמת הסיוע ההומניטרי לרצועה.

לפי הפרטים, המתווה מציע כי בתמורה לשחרור 10 בני ערובה יועברו לידי הפלסטינים כ-200 אסירים, ביניהם אסירי עולם, נשים וקטינים. כמו כן, כל גופת בן ערובה תוחלף בעשר גופות פלסטינים. בנוסף הוסכם כי ייכנסו לרצועה כ-600 משאיות סיוע ביום – הכוללות מזון, מים, תרופות ודלק – וייפתח מעבר רפיח לשני הכיוונים תחת פיקוח בינלאומי.

העסקה מדברת גם על נסיגת הכוחות הישראלים לעומק של כמעט קילומטר, כך שכמה שכונות הרוסות יישארו מחוץ לאזורי התקפות. ההסכם נתפס כהפוגה זמנית בלבד, אך נועד לשמש בסיס לשיחות נוספות על סיום הלחימה.

בכירי חמאס הדגישו כי ההסכמה מותנית בערבויות בינלאומיות ובהתחייבות שתהיה המשכיות פוליטית לאחר ההפוגה. בתל אביב, לעומת זאת, טרם התקבלה החלטה רשמית – מה שמעלה ספקות לגבי נכונותה של הממשלה הישראלית לממש את המתווה.

הצעת ההסכם מגיעה על רקע הלחץ הגובר של הקהילה הבינלאומית לסיים את המלחמה האכזרית בעזה, שהביאה לאסון הומניטרי חסר תקדים. מיליוני פלסטינים נמצאים ללא מים נקיים, חשמל ותשתיות, והביקורת על ישראל מתגברת, במיוחד לאור המשך ההפצצות באזורים מאוכלסים.

