חמאס הודיע בימים האחרונים על הסכמה עקרונית למתווה הפסקת אש, בתיווך מצרים, קטאר וארצות הברית.

ההצעה כוללת הפסקה של 60 ימים בלחימה, נסיגה חלקית של הכוחות הישראלים מגושי אוכלוסייה בצפון עזה, שחרור מאות אסירים פלסטינים והגברת הזרמת הסיוע ההומניטרי לרצועה.

לפי הפרטים, המתווה מציע כי בתמורה לשחרור 10 בני ערובה יועברו לידי הפלסטינים כ-200 אסירים, ביניהם אסירי עולם, נשים וקטינים. כמו כן, כל גופת בן ערובה תוחלף בעשר גופות פלסטינים. בנוסף הוסכם כי ייכנסו לרצועה כ-600 משאיות סיוע ביום – הכוללות מזון, מים, תרופות ודלק – וייפתח מעבר רפיח לשני הכיוונים תחת פיקוח בינלאומי.

העסקה מדברת גם על נסיגת הכוחות הישראלים לעומק של כמעט קילומטר, כך שכמה שכונות הרוסות יישארו מחוץ לאזורי התקפות. ההסכם נתפס כהפוגה זמנית בלבד, אך נועד לשמש בסיס לשיחות נוספות על סיום הלחימה.