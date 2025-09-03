המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
הצבא הישראלי פתח בשלב השני של המתקפה לכיבוש עזה סיטי
ראש הצבא הישראלי אמר: "נכנסנו לשלב השני של מבצע 'מרכבות גדעון' כדי להגשים את מטרות המלחמה."
הצבא הישראלי פתח בשלב השני של המתקפה לכיבוש עזה סיטי
/ AP
3 בספטמבר 2025

רמטכ״ל ישראל, אייל זמיר, הכריז רשמית על פתיחת השלב השני של המתקפה שכונתה "מבצע מרכבות גדעון" לכיבוש עזה סיטי.

"נכנסנו לשלב השני של מבצע 'מרכבות גדעון' כדי להגשים את מטרות המלחמה. החזרת החטופים שלנו היא גם משימה מוסרית וגם משימה לאומית," אמר זמיר לחיילים בשטח ביום רביעי.

המהלך בא ימים ספורים לאחר שהצבא הישראלי הכריז על עזה סיטי כ"אזור קרבות מסוכן" בשבוע שעבר.

מומלץ

ב־8 באוגוסט אישר הקבינט המדיני־ביטחוני את תוכניתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להשתלט מחדש בהדרגה על עזה, החל מעזה סיטי.

התוכנית צופה את עקירתם של כ־מיליון פלסטינים מעזה סיטי דרומה, ולאחר מכן כיתור העיר וחדירה לשכונות מגורים. כחלק מכך, פתח הצבא במתקפה גדולה ב־11 באוגוסט בשכונת זיתון שבעיר עזה. המתקפה כללה הריסת בתים באמצעות רובוטים ממולכדים, ירי ארטילרי, ירי אקראי והעקירה בכפייה.

מקור:TRT World and Agencies
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us