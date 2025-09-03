ב־8 באוגוסט אישר הקבינט המדיני־ביטחוני את תוכניתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להשתלט מחדש בהדרגה על עזה, החל מעזה סיטי.

התוכנית צופה את עקירתם של כ־מיליון פלסטינים מעזה סיטי דרומה, ולאחר מכן כיתור העיר וחדירה לשכונות מגורים. כחלק מכך, פתח הצבא במתקפה גדולה ב־11 באוגוסט בשכונת זיתון שבעיר עזה. המתקפה כללה הריסת בתים באמצעות רובוטים ממולכדים, ירי ארטילרי, ירי אקראי והעקירה בכפייה.