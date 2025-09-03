3 בספטמבר 2025
רמטכ״ל ישראל, אייל זמיר, הכריז רשמית על פתיחת השלב השני של המתקפה שכונתה "מבצע מרכבות גדעון" לכיבוש עזה סיטי.
"נכנסנו לשלב השני של מבצע 'מרכבות גדעון' כדי להגשים את מטרות המלחמה. החזרת החטופים שלנו היא גם משימה מוסרית וגם משימה לאומית," אמר זמיר לחיילים בשטח ביום רביעי.
המהלך בא ימים ספורים לאחר שהצבא הישראלי הכריז על עזה סיטי כ"אזור קרבות מסוכן" בשבוע שעבר.
ב־8 באוגוסט אישר הקבינט המדיני־ביטחוני את תוכניתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להשתלט מחדש בהדרגה על עזה, החל מעזה סיטי.
התוכנית צופה את עקירתם של כ־מיליון פלסטינים מעזה סיטי דרומה, ולאחר מכן כיתור העיר וחדירה לשכונות מגורים. כחלק מכך, פתח הצבא במתקפה גדולה ב־11 באוגוסט בשכונת זיתון שבעיר עזה. המתקפה כללה הריסת בתים באמצעות רובוטים ממולכדים, ירי ארטילרי, ירי אקראי והעקירה בכפייה.
מקור:TRT World and Agencies