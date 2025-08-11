המלחמה בעזה
מוחמד סלאח מבקר את מחוות אופ"א ל״פלה הפלסטיני״
חלוץ ליברפול, מוחמד סלאח, הביע ביקורת על מחוות אופ"א לזכרו של סולימאן אל-עובייד, הידוע כ״פלה הפלסטיני״, לאחר שגוף הכדורגל האירופי לא הזכיר כי הוא נהרג על ידי ישראל בעת שחיכה לעזרה הומניטרית בעזה שבפלסטין.
בפוסט קצר ב-X ב-9 באוגוסט, אופ"א כינתה את חבר הנבחרת הלאומית לשעבר "כישרון שנתן תקווה לאין-ספור ילדים, אפילו בזמנים האפלים ביותר."

סלאח הגיב לציוץ: "אתם יכולים לספר לנו איך הוא מת, איפה ולמה?"

התאחדות הכדורגל הפלסטינית מסרה כי אל-עובייד, בן 41, נהרג במתקפה ישראלית שפגעה באזרחים שהמתינו לעזרה הומניטרית בדרום עזה.

אל-עובייד, שנולד בעזה ואב לחמישה ילדים, נחשב לאחד הכוכבים הבולטים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הפלסטיני. הוא שיחק 24 משחקים רשמיים במדי הנבחרת הלאומית וכבש שני שערים.

על פי גורמים פלסטיניים, ישראל הרגה יותר מ-800 ספורטאים פלסטינים מאז ה-7 באוקטובר 2023.

