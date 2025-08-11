מוחמד סלאח מבקר את מחוות אופ"א ל״פלה הפלסטיני״

חלוץ ליברפול, מוחמד סלאח, הביע ביקורת על מחוות אופ"א לזכרו של סולימאן אל-עובייד, הידוע כ״פלה הפלסטיני״, לאחר שגוף הכדורגל האירופי לא הזכיר כי הוא נהרג על ידי ישראל בעת שחיכה לעזרה הומניטרית בעזה שבפלסטין.