אביגדור ליברמן שלח מכתב רשמי לראש האופוזיציה יאיר לפיד, ובו ביקש לקיים פגישה "בהקדם האפשרי" עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה — כולל ראשי רשימות כמו נפתלי בנט וגדי איזנקוט — במטרה להתחיל בגיבוש "קווי היסוד של הממשלה הבאה".

ליברמן הציג את היוזמה כתגובה ל"אתגרים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים" שאותם הוא ראה כמאיימים על מדינת ישראל, וטען כי יש לגבש חלופה "ערכית ומעשית" לשלטון הנוכחי, שלדבריו הוביל את המדינה "לאבדון" והביא עליה את "אסון 7 באוקטובר".

במכתבו הוא ציין נושאים מרכזיים שיידונו — ביטחון, כלכלה, כינון חוקה, סוגיית הגיוס ויחסי דת ומדינה.