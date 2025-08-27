פוליטיקה
מכתב ליברמן ללפיד — הצעה ל"ממשלה חדשה"
יו"ר ישראל ביתנו פונה להנהגת האופוזיציה וקורא לפגישה דחופה במטרה לגבש "קווי יסוד" לממשלה חלופית שתחליף לטענתו את הממשל הנוכחי.
לפיד / Reuters
27 באוגוסט 2025

אביגדור ליברמן שלח מכתב רשמי לראש האופוזיציה יאיר לפיד, ובו ביקש לקיים פגישה "בהקדם האפשרי" עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה — כולל ראשי רשימות כמו נפתלי בנט וגדי איזנקוט — במטרה להתחיל בגיבוש "קווי היסוד של הממשלה הבאה".

ליברמן הציג את היוזמה כתגובה ל"אתגרים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים" שאותם הוא ראה כמאיימים על מדינת ישראל, וטען כי יש לגבש חלופה "ערכית ומעשית" לשלטון הנוכחי, שלדבריו הוביל את המדינה "לאבדון" והביא עליה את "אסון 7 באוקטובר".

במכתבו הוא ציין נושאים מרכזיים שיידונו — ביטחון, כלכלה, כינון חוקה, סוגיית הגיוס ויחסי דת ומדינה.

היוזמה מזוהה כנסיון להעמיד אלטרנטיבה נגד ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו מיישרת קו עם הקונצנזוס הציוני הפנימי — צעד פוליטי שמטרתו לנייד כוחות בתוך המחנה היהודי-ציוני ולהיערך לבחירות או לשינוי קואליציוני.

חשוב להדגיש כי הכרזות כאלה מתקבלות בקרב קהלים מקומיים ובינלאומיים כמאבק פנימי שבו המוקד הוא ביטחון וזהות לאומית, בעוד השאלות הקשורות לזכויות הפלסטינים וניהול הכיבוש נדחקות לשוליים.

מקור: TRT World וסוכנויות

