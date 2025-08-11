עשרות אלפי מפגינים פרו-פלסטינים התאספו בכיכר ביאזיט באיסטנבול במוצאי שבת, לאחר תפילות הערב, כדי להביע את התנגדותם למה שהם מכנים רצח העם והרעבה הכפויה שמבצעת ישראל בעזה.
ההפגנה, שכללה ארגונים לא ממשלתיים ורבים מהציבור הרחב, המשיכה בצעדה לעבר מסגד איה סופיה ההיסטורי.
המשתתפים ביקשו להעלות את המודעות למשבר ההומניטרי ולהביע סולידריות עם תושבי עזה על רקע האלימות הגוברת והמחסור החמור במזון ובאספקה רפואית.
המארגנים קראו לקהילה הבינלאומית לנקוט פעולה דחופה כדי לשים קץ לסבל.
ישראל מתמודדת עם זעם גובר על מה שמכונה רצח העם בעזה, שם נהרגו יותר מ-61,000 בני אדם מאז אוקטובר 2023.
הקמפיין הצבאי גרם להרס נרחב ברצועה והוביל למקרי מוות מרעב והרעבה.
בנובמבר האחרון, הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צווי מעצר נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעזה.
בנוסף, ישראל מתמודדת עם תיק ג'נוסייד בבית הדין הבינלאומי לצדק בגין המלחמה ברצועה.
מקור: TRT World וסוכנויות