עשרות אלפי מפגינים פרו-פלסטינים התאספו בכיכר ביאזיט באיסטנבול במוצאי שבת, לאחר תפילות הערב, כדי להביע את התנגדותם למה שהם מכנים רצח העם והרעבה הכפויה שמבצעת ישראל בעזה.

ההפגנה, שכללה ארגונים לא ממשלתיים ורבים מהציבור הרחב, המשיכה בצעדה לעבר מסגד איה סופיה ההיסטורי.

המשתתפים ביקשו להעלות את המודעות למשבר ההומניטרי ולהביע סולידריות עם תושבי עזה על רקע האלימות הגוברת והמחסור החמור במזון ובאספקה רפואית.

המארגנים קראו לקהילה הבינלאומית לנקוט פעולה דחופה כדי לשים קץ לסבל.

ישראל מתמודדת עם זעם גובר על מה שמכונה רצח העם בעזה, שם נהרגו יותר מ-61,000 בני אדם מאז אוקטובר 2023.