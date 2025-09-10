עוֹלָם
1 דקות קריאה
חוקרת ישראלית-רוסית משתחררת מעיראק אחרי שנתיים בשבי
אליזבת צורקוב, חוקרת וסטודנטית באוניברסיטת פרינסטון, השתחררה לאחר שהוחזקה בשבי על ידי קבוצת חמושים בעיראק, לאחר שנחשדה בריגול.
A picture of Emma Tsurkov and her sister Elizabeth Tsurkov. / AP
10 בספטמבר 2025

אליזבת צורקוב, חוקרת ישראלית-רוסית וכסטודנטית באוניברסיטת פרינסטון, שוחררה לאחר יותר משנתיים בשבי עיראקי.

צורקוב נעלמה בבגדאד במרץ 2023 בעת שהייתה בעיר לצורכי מחקר אקדמי, ולפי דיווחים היא נלקחה על ידי קבוצה חמושה עיראקית בשם קתא’יב חיזבאללה, המוגדרת חלק מהכוחות הפרמיליטריים של עיראק הנתמכים על ידי המדינה ושלטון עיראק השיעי, אך נפרדת מחיזבאללה בלבנון.

תקרית השבי של צורקוב נחשפה רק בחודש יולי 2023, כשמשרד ראש הממשלה הישראלי אישר את מעצרה והטיל אחריות על ממשלת עיראק לבטיחותה.

במהלך השבי שודרה בטלוויזיה העיראקית הקלטה שבה צורקוב טענה כי עבדה עבור מוסד וה-CIA, אך משפחתה דחתה את ההאשמות וטענה שהן נמסרו בכפייה.

הפרטים המדויקים של שחרורה אינם ידועים, אך על פי דיווחים מוקדמים, ניהלו וושינגטון ובגדאד מו”מ סביב שחרורה.

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אישר גם הוא את שחרורה.

מקור: TRT World and agencies

