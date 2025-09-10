हिमालयी राष्ट्र में 20 वर्षों में सबसे भीषण अशांति के बाद, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने संसद को आग लगा दी और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, नेपाली सेना ने काठमांडू की सड़कों पर गश्त की ताकि व्यवस्था बहाल की जा सके।
सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल की राजधानी में सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन ने राज्यव्यापी आक्रोश का रूप ले लिया, जिसमें क्रूर प्रतिक्रिया के बाद सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए।
तेज़ी से फैलती अराजकता से कई लोग स्तब्ध रह गए, और नेपाल की सेना ने 3 करोड़ की आबादी वाले देश में "ऐसी गतिविधियों के ख़िलाफ़ चेतावनी जारी की जो देश को अशांति और अस्थिरता की ओर ले जा सकती हैं"।
टैंक टायरों और जलती हुई कारों के बीच से गुज़र रहे थे और सैनिक सड़कों पर लाउडस्पीकरों पर निर्देश दे रहे थे।
सेना ने बुधवार को चेतावनी जारी की कि "विरोध के नाम पर तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी या किसी व्यक्ति या संपत्ति पर हमले को दंडनीय अपराध माना जाएगा"।
प्रबंधक हंस राज पांडे ने नेपाली मीडिया को बताया कि काठमांडू हवाई अड्डा बुधवार को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे फिर से खुलने की उम्मीद है।
एएफपी के एक संवाददाता के अनुसार, बुधवार को सरकारी इमारतों, राजनेताओं के घरों, दुकानों और अन्य ढाँचों से धुएँ के गुबार उठ रहे थे, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया था।
कांतिपुर स्थित महत्वपूर्ण मीडिया प्रतिष्ठान की टावर बिल्डिंग भी उन बची हुई आग में शामिल थी, जिन्हें दमकलकर्मियों ने बुझा दिया।