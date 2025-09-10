हिमालयी राष्ट्र में 20 वर्षों में सबसे भीषण अशांति के बाद, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने संसद को आग लगा दी और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, नेपाली सेना ने काठमांडू की सड़कों पर गश्त की ताकि व्यवस्था बहाल की जा सके।

सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल की राजधानी में सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन ने राज्यव्यापी आक्रोश का रूप ले लिया, जिसमें क्रूर प्रतिक्रिया के बाद सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए।

तेज़ी से फैलती अराजकता से कई लोग स्तब्ध रह गए, और नेपाल की सेना ने 3 करोड़ की आबादी वाले देश में "ऐसी गतिविधियों के ख़िलाफ़ चेतावनी जारी की जो देश को अशांति और अस्थिरता की ओर ले जा सकती हैं"।

टैंक टायरों और जलती हुई कारों के बीच से गुज़र रहे थे और सैनिक सड़कों पर लाउडस्पीकरों पर निर्देश दे रहे थे।