राजनीति
2 मिनट पढ़ने के लिए
जमात की छात्र शाखा ने ढाका विश्वविद्यालय चुनाव में राजनीतिक उलटफेर करते हुए जीत हासिल की
ढाका विश्वविद्यालय को लंबे समय से बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र माना जाता रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह मतदान पिछली सरकारों के प्रति गुस्से का संकेत है
जमात की छात्र शाखा ने ढाका विश्वविद्यालय चुनाव में राजनीतिक उलटफेर करते हुए जीत हासिल की
ढाका विश्वविद्यालय, ढाका, बांग्लादेश में विज्ञान संकाय, 29 जुलाई, 2025। / Reuters
19 घंटे पहले

1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पहली बार, जमात-ए-इस्लामी की छात्र शाखा ने ढाका विश्वविद्यालय में हुए छात्रसंघ चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जिसके बाद इस्लामी संगठन ने इस शक्तिशाली संघ पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।

बांग्लादेश इस्लामी छात्रसंघ के उम्मीदवार अबू शादिक कायम ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ (DUCSU) के अध्यक्ष चुने गए, और पार्टी ने अन्य दो शीर्ष स्थान भी हासिल किए। मंगलवार को हुए चुनाव में, पार्टी ने 28 में से 23 सीटें जीतीं।

आठ घंटे चले मतदान में 78% से अधिक छात्रों ने मतदान किया, जिसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने "काफी हद तक निष्पक्ष" बताया।

ढाका विश्वविद्यालय को लंबे समय से बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र माना जाता रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव पिछली सरकारों के प्रति लोगों के गुस्से का संकेत है और देश की राष्ट्रीय दिशा तय कर सकता है।

शाहजलाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राजनीति अध्ययन के प्रोफेसर मोहम्मद शाहबुल हक ने कहा, "हाँ, ढाका विश्वविद्यालय और उसके छात्र संघ चुनाव बांग्लादेश की राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक आदर्श माने जाते हैं।"

सूचित

उन्होंने कहा कि यह परिणाम पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रशासन के प्रति निराशा को दर्शाता है: "जमात और छात्रसंघ उन राजनीतिक समूहों में शामिल थे जिन्हें शेख हसीना सरकार के तहत पिछले 15 वर्षों में राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।"

डीयूसीएसयू का पिछला चुनाव 2019 में हुआ था। हसीना की अवामी लीग सरकार पिछले साल अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद गिर गई थी, जिसके कारण उन्हें भारत में निर्वासन में रहना पड़ा था।

तब से, बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम प्रशासन शासन कर रहा है, जिन्होंने फरवरी में आम चुनाव कराने का वादा किया है।

1977 में स्थापित, छत्रशिबिर कई वर्षों से एक प्रमुख इस्लामी छात्र समूह रहा है।

कयेम ने अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाले विद्रोह का ज़िक्र करते हुए कहा, "यह जीत जुलाई क्रांति के सभी हितधारकों की है।"

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us