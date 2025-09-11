1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पहली बार, जमात-ए-इस्लामी की छात्र शाखा ने ढाका विश्वविद्यालय में हुए छात्रसंघ चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जिसके बाद इस्लामी संगठन ने इस शक्तिशाली संघ पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।

बांग्लादेश इस्लामी छात्रसंघ के उम्मीदवार अबू शादिक कायम ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ (DUCSU) के अध्यक्ष चुने गए, और पार्टी ने अन्य दो शीर्ष स्थान भी हासिल किए। मंगलवार को हुए चुनाव में, पार्टी ने 28 में से 23 सीटें जीतीं।

आठ घंटे चले मतदान में 78% से अधिक छात्रों ने मतदान किया, जिसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने "काफी हद तक निष्पक्ष" बताया।

ढाका विश्वविद्यालय को लंबे समय से बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र माना जाता रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव पिछली सरकारों के प्रति लोगों के गुस्से का संकेत है और देश की राष्ट्रीय दिशा तय कर सकता है।

शाहजलाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राजनीति अध्ययन के प्रोफेसर मोहम्मद शाहबुल हक ने कहा, "हाँ, ढाका विश्वविद्यालय और उसके छात्र संघ चुनाव बांग्लादेश की राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक आदर्श माने जाते हैं।"