भारत के पूर्वी राज्य बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में, जहाँ लोग अपने घरों तक पहुँचने के लिए कमर तक पानी में नाव चलाते हैं, एक और चुनौती सामने है।

बाढ़ ने दस जिलों में लगभग 25 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। इसी बीच, भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। यह प्रक्रिया नागरिकों से पहचान दस्तावेज़ फिर से जमा करने की मांग करती है ताकि वे मतदान के योग्य बने रहें।

पटना के 35 वर्षीय समीर (काल्पनिक नाम) के लिए यह चौंकाने वाला था जब उन्हें पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। यह जानकारी उन्हें तब मिली जब उनके परिवार के एक सदस्य ने ड्राफ्ट सूची की जाँच की।

“अगर हमारे पास वोटर आईडी नहीं होगी, तो वे कहेंगे कि हम इस देश के नहीं हैं,” उन्होंने TRT World को बताया।

समीर ने स्वीकार किया कि उन्हें पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। “हमें यह नहीं पता कि दस्तावेज़ कहाँ से लाएँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ,” उन्होंने कहा।

उनके परिवार के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज़ हैं, लेकिन नए नियमों के तहत इन्हें नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

इससे उन्हें यह चिंता है कि वे न केवल मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं, बल्कि सरकारी लाभों तक उनकी पहुँच भी बाधित हो सकती है।

जून-जुलाई में राज्य चुनावों से पहले मतदाता सूची के एक महीने लंबे पुनरीक्षण ने तीव्र विरोध को जन्म दिया। आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया गरीबों और अल्पसंख्यकों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिनके पास अक्सर आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते।

बिहार इस विवाद का केंद्र बन गया है, खासकर नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से कुछ महीने पहले। विश्लेषकों का कहना है कि यह पहला चुनाव है जिसमें मोदी की पार्टी मई में पाकिस्तान के साथ हुए छह दिवसीय संघर्ष का उल्लेख करेगी।

भारत के शीर्ष चुनाव निकाय ने राज्य में अद्यतन ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की, जिसमें महीने भर की सत्यापन प्रक्रिया के बाद 65 लाख नाम हटा दिए गए। यह 2003 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है।

भारत के सबसे बड़े मानवाधिकार समूहों में से एक, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ( PUCL ) द्वारा अगस्त में 262 घरों पर किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 17 प्रतिशत लोगों से दस्तावेज़ फिर से जमा करने को कहा गया।

PUCL के महासचिव और देश की शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता सरफराज-उद्दीन के लिए यह समस्या व्यक्तिगत है। उनके घर के छह मतदाताओं में से चार को पुनः दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा गया, जबकि उन्होंने पहले ही आवश्यक कागजात जमा कर दिए थे।

“अगर यह हमारे साथ हो सकता है, जो सिस्टम को समझते हैं, तो गरीबों या जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके साथ क्या होगा?” उन्होंने TRT World को बताया।

सरफराज ने इस पुनरीक्षण को “लोकतंत्र पर सबसे खतरनाक हमला” बताया और चेतावनी दी कि गरीब और अल्पसंख्यक इससे असमान रूप से बाहर हो जाएंगे।

“मुसलमानों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होते, बड़ी संख्या में गरीबों के पास पासपोर्ट या मैट्रिकुलेशन के कागजात नहीं होते। आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यह प्रक्रिया लाखों लोगों को बाहर कर देगी।”

विपक्षी दलों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और इसे “करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करने” और बीजेपी के पक्ष में खेल को झुकाने के लिए लागू किया गया कदम बताया।

अधिकारियों का कहना है कि हटाए गए नाम डुप्लीकेट, प्रवासी और मृतक लोगों के हैं, और सुधार 1 सितंबर तक खुले रहेंगे, इसके बाद लगभग एक अरब मतदाताओं की राष्ट्रीय समीक्षा होगी।

वोट चोरी और पक्षपात?

भारत का चुनाव आयोग, जिसे लंबे समय से लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता रहा है, तीखे हमलों का शिकार हुआ है।

सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान की सह-संयोजक अंजलि भारद्वाज ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया कि बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने व्यापक भय और मताधिकार से वंचित होने की चिंता पैदा कर दी है।

उन्होंने कहा, "आयोग ने मतदाताओं से पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ दिखाने को कहा है, जो गरीबों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के पास कम ही उपलब्ध होते हैं। वहीं, आधार और राशन कार्ड जैसी सामान्य पहचान पत्र भी इसके लिए योग्य नहीं हैं।"

भारद्वाज ने आगे कहा, "पारदर्शिता की कमी के कारण समस्या और भी जटिल हो गई है। जब आयोग ने बिहार में पहली मसौदा सूची प्रकाशित की, तो उसमें लगभग 65 लाख नाम गायब थे, लेकिन उनके हटाए जाने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया। अगर लोगों को यह ही नहीं पता कि उन्हें मृत, प्रवासी या डुप्लिकेट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो वे समय पर आपत्ति या अपील कैसे दर्ज कर सकते हैं?"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी ग़लतियों को रोकने और अधिकारों की रक्षा के लिए सूचना तक पहुँच ज़रूरी है। राजस्थान के पिछले मामलों का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को तब तक ग़लती से मृत घोषित कर दिया गया जब तक कि सार्वजनिक जाँच से रिकॉर्ड सही नहीं हो गए। उन्होंने कहा, "अगर कोई ग़लती हो तो लोग अपील कर सकते हैं।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पारदर्शिता की कमी के कारण नागरिकों के लिए अपने नाम वापस पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।

भारद्वाज ने कहा, "बिहार के अलावा, आयोग की अपारदर्शिता—चाहे वह एसआईआर के फ़ैसले से जुड़े रिकॉर्ड साझा करने से इनकार करना हो, या फ़ॉर्म 17सी या सीसीटीवी फ़ुटेज जैसे अहम चुनावी डेटा को रोकना हो—इस संस्था में ही लोगों का भरोसा कमज़ोर करने का जोखिम उठाती है। चुनाव आयोग को चुनावों का रेफ़री माना जाता है। अगर लोगों का उसकी निष्पक्षता पर से भरोसा उठ जाता है, तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमज़ोर हो जाती है।"

पारदर्शिता और विश्वास खतरे में

बिहार में विवादास्पद संशोधन से लेकर 2024 के आम चुनाव में "वोट चोरी" के आरोपों तक, आलोचक चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मैदान को झुकाने का आरोप लगाते हैं।

राजनीतिक टिप्पणीकार अपूर्वानंद झा का तर्क है कि पिछले पाँच वर्षों में, आयोग "काफी पक्षपातपूर्ण, भाजपा के प्रति बहुत उदार और विपक्षी दलों के प्रति बहुत कठोर रहा है।" उन्होंने कहा, "इससे एक असमान खेल का मैदान बनता है जहाँ विपक्ष को कई तरह से नियंत्रित किया जाता है और भाजपा को पूरी छूट दी जाती है।"

झा संरचनात्मक हेरफेर की ओर भी इशारा करते हैं, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह असंतुलन को और बढ़ाता है। उनके अनुसार, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण "मनमाना, जल्दबाजी में किया गया और वंचित समुदायों को मताधिकार से वंचित करने के लिए बनाया गया था। आधार जैसे दस्तावेज़ों को, जो वास्तव में अधिकांश लोगों के पास हैं, बाहर करके आयोग प्रभावी रूप से नागरिकता का निर्धारण कर रहा था—ऐसा कुछ जो करने का उसे कोई अधिकार नहीं है।"