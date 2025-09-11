भारत के पूर्वी राज्य बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में, जहाँ लोग अपने घरों तक पहुँचने के लिए कमर तक पानी में नाव चलाते हैं, एक और चुनौती सामने है।
बाढ़ ने दस जिलों में लगभग 25 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। इसी बीच, भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। यह प्रक्रिया नागरिकों से पहचान दस्तावेज़ फिर से जमा करने की मांग करती है ताकि वे मतदान के योग्य बने रहें।
पटना के 35 वर्षीय समीर (काल्पनिक नाम) के लिए यह चौंकाने वाला था जब उन्हें पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। यह जानकारी उन्हें तब मिली जब उनके परिवार के एक सदस्य ने ड्राफ्ट सूची की जाँच की।
“अगर हमारे पास वोटर आईडी नहीं होगी, तो वे कहेंगे कि हम इस देश के नहीं हैं,” उन्होंने TRT World को बताया।
समीर ने स्वीकार किया कि उन्हें पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। “हमें यह नहीं पता कि दस्तावेज़ कहाँ से लाएँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ,” उन्होंने कहा।
उनके परिवार के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज़ हैं, लेकिन नए नियमों के तहत इन्हें नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
इससे उन्हें यह चिंता है कि वे न केवल मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं, बल्कि सरकारी लाभों तक उनकी पहुँच भी बाधित हो सकती है।
जून-जुलाई में राज्य चुनावों से पहले मतदाता सूची के एक महीने लंबे पुनरीक्षण ने तीव्र विरोध को जन्म दिया। आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया गरीबों और अल्पसंख्यकों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिनके पास अक्सर आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते।
बिहार इस विवाद का केंद्र बन गया है, खासकर नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से कुछ महीने पहले। विश्लेषकों का कहना है कि यह पहला चुनाव है जिसमें मोदी की पार्टी मई में पाकिस्तान के साथ हुए छह दिवसीय संघर्ष का उल्लेख करेगी।
भारत के शीर्ष चुनाव निकाय ने राज्य में अद्यतन ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की, जिसमें महीने भर की सत्यापन प्रक्रिया के बाद 65 लाख नाम हटा दिए गए। यह 2003 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है।
भारत के सबसे बड़े मानवाधिकार समूहों में से एक, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा अगस्त में 262 घरों पर किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 17 प्रतिशत लोगों से दस्तावेज़ फिर से जमा करने को कहा गया।
PUCL के महासचिव और देश की शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता सरफराज-उद्दीन के लिए यह समस्या व्यक्तिगत है। उनके घर के छह मतदाताओं में से चार को पुनः दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा गया, जबकि उन्होंने पहले ही आवश्यक कागजात जमा कर दिए थे।
“अगर यह हमारे साथ हो सकता है, जो सिस्टम को समझते हैं, तो गरीबों या जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके साथ क्या होगा?” उन्होंने TRT World को बताया।
सरफराज ने इस पुनरीक्षण को “लोकतंत्र पर सबसे खतरनाक हमला” बताया और चेतावनी दी कि गरीब और अल्पसंख्यक इससे असमान रूप से बाहर हो जाएंगे।
“मुसलमानों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होते, बड़ी संख्या में गरीबों के पास पासपोर्ट या मैट्रिकुलेशन के कागजात नहीं होते। आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यह प्रक्रिया लाखों लोगों को बाहर कर देगी।”
विपक्षी दलों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और इसे “करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करने” और बीजेपी के पक्ष में खेल को झुकाने के लिए लागू किया गया कदम बताया।
अधिकारियों का कहना है कि हटाए गए नाम डुप्लीकेट, प्रवासी और मृतक लोगों के हैं, और सुधार 1 सितंबर तक खुले रहेंगे, इसके बाद लगभग एक अरब मतदाताओं की राष्ट्रीय समीक्षा होगी।
वोट चोरी और पक्षपात?
भारत का चुनाव आयोग, जिसे लंबे समय से लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता रहा है, तीखे हमलों का शिकार हुआ है।
सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान की सह-संयोजक अंजलि भारद्वाज ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया कि बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने व्यापक भय और मताधिकार से वंचित होने की चिंता पैदा कर दी है।
उन्होंने कहा, "आयोग ने मतदाताओं से पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ दिखाने को कहा है, जो गरीबों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के पास कम ही उपलब्ध होते हैं। वहीं, आधार और राशन कार्ड जैसी सामान्य पहचान पत्र भी इसके लिए योग्य नहीं हैं।"
भारद्वाज ने आगे कहा, "पारदर्शिता की कमी के कारण समस्या और भी जटिल हो गई है। जब आयोग ने बिहार में पहली मसौदा सूची प्रकाशित की, तो उसमें लगभग 65 लाख नाम गायब थे, लेकिन उनके हटाए जाने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया। अगर लोगों को यह ही नहीं पता कि उन्हें मृत, प्रवासी या डुप्लिकेट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो वे समय पर आपत्ति या अपील कैसे दर्ज कर सकते हैं?"
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी ग़लतियों को रोकने और अधिकारों की रक्षा के लिए सूचना तक पहुँच ज़रूरी है। राजस्थान के पिछले मामलों का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को तब तक ग़लती से मृत घोषित कर दिया गया जब तक कि सार्वजनिक जाँच से रिकॉर्ड सही नहीं हो गए। उन्होंने कहा, "अगर कोई ग़लती हो तो लोग अपील कर सकते हैं।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पारदर्शिता की कमी के कारण नागरिकों के लिए अपने नाम वापस पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
भारद्वाज ने कहा, "बिहार के अलावा, आयोग की अपारदर्शिता—चाहे वह एसआईआर के फ़ैसले से जुड़े रिकॉर्ड साझा करने से इनकार करना हो, या फ़ॉर्म 17सी या सीसीटीवी फ़ुटेज जैसे अहम चुनावी डेटा को रोकना हो—इस संस्था में ही लोगों का भरोसा कमज़ोर करने का जोखिम उठाती है। चुनाव आयोग को चुनावों का रेफ़री माना जाता है। अगर लोगों का उसकी निष्पक्षता पर से भरोसा उठ जाता है, तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमज़ोर हो जाती है।"
पारदर्शिता और विश्वास खतरे में
बिहार में विवादास्पद संशोधन से लेकर 2024 के आम चुनाव में "वोट चोरी" के आरोपों तक, आलोचक चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मैदान को झुकाने का आरोप लगाते हैं।
बिहार में विवादास्पद संशोधन से लेकर 2024 के आम चुनाव में "वोट चोरी" के आरोपों तक, आलोचक चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मैदान को झुकाने का आरोप लगाते हैं।
राजनीतिक टिप्पणीकार अपूर्वानंद झा का तर्क है कि पिछले पाँच वर्षों में, आयोग "काफी पक्षपातपूर्ण, भाजपा के प्रति बहुत उदार और विपक्षी दलों के प्रति बहुत कठोर रहा है।" उन्होंने कहा, "इससे एक असमान खेल का मैदान बनता है जहाँ विपक्ष को कई तरह से नियंत्रित किया जाता है और भाजपा को पूरी छूट दी जाती है।"
झा संरचनात्मक हेरफेर की ओर भी इशारा करते हैं, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह असंतुलन को और बढ़ाता है। उनके अनुसार, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण "मनमाना, जल्दबाजी में किया गया और वंचित समुदायों को मताधिकार से वंचित करने के लिए बनाया गया था। आधार जैसे दस्तावेज़ों को, जो वास्तव में अधिकांश लोगों के पास हैं, बाहर करके आयोग प्रभावी रूप से नागरिकता का निर्धारण कर रहा था—ऐसा कुछ जो करने का उसे कोई अधिकार नहीं है।"
अल्पसंख्यकों के लिए, इसके परिणाम अस्तित्वगत हो सकते हैं। झा कहते हैं, "अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के लिए, इसका प्रभाव अस्तित्वगत है। वे लगभग हर क्षेत्र में असमान हैं—शिक्षा, रोज़गार, संसाधन। उन्हें समानता का एहसास दिलाने वाली एकमात्र चीज़ है वोट का अधिकार। अगर वह भी छीन लिया जाए, तो यह संदेश जाता है कि वे किसी के हक़दार नहीं हैं।"
चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा इन दावों को खारिज करती है।
लेकिन 2024 में हुए एक चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण में पाया गया कि चुनाव आयोग में जनता का विश्वास पाँच वर्षों में लगभग आधा हो गया है: केवल 28 प्रतिशत मतदाताओं ने "बहुत अधिक विश्वास" व्यक्त किया, जो 2019 में 51 प्रतिशत से कम है।
यह अविश्वास मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के साथ मेल खाता है।
उनकी भाजपा ने 543 में से 240 सीटें जीतीं, जो बहुमत से कम है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगियों के साथ 293 सीटें हासिल कीं।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि डुप्लिकेट प्रविष्टियों और बल्क पंजीकरण के ज़रिए 1,00,000 से ज़्यादा वोट "चुराए" गए। उन्होंने महादेवपुरा में एक ही पते पर 80 लोगों के पंजीकृत होने का भी उदाहरण दिया।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर संदेह जताया गया। चुनाव आयोग जहाँ इस बात पर ज़ोर देता है कि वे छेड़छाड़-रोधी हैं, वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज तक सीमित पहुँच और मशीन-पठनीय रोल साझा करने से इनकार करने से अनियमितताओं की गुंजाइश बनी।
भाजपा ने विपक्ष पर "चुनिंदा आक्रोश" का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं, जिनमें वर्तमान मंत्री भी शामिल हैं, ने तर्क दिया है, "कांग्रेस जीतते समय व्यवस्था का जश्न मनाती है और हारते समय उस पर सवाल उठाती है।" उन्होंने मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को अवसरवादी बताया है।
राजनीतिक विश्लेषक असीम अली कहते हैं, "जाति और वर्ग में मतदाता जितने निचले पायदान पर होंगे, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करने की लागत उतनी ही ज़्यादा होगी।"
"चूँकि कई गरीब नागरिकों के पास दस्तावेज़ी संसाधनों का अभाव है, इसलिए उनके मताधिकार पर नौकरशाही की कृपा और राजनीतिक संरक्षण का खतरा मंडरा रहा है। इससे राज्य को जवाबदेह ठहराने की उनकी क्षमता पर असर पड़ता है—और कुछ लोगों के लिए, इसका मतलब मतदान करने की क्षमता पूरी तरह से खोना भी हो सकता है।"
‘चुनावी निरंकुशता?’
विश्लेषकों का कहना है कि इस विवाद से विदेशों में भारत की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा धूमिल होने का खतरा है।
अली कहते हैं, "चुनावों की वैधता अब उन अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं और निगरानीकर्ताओं की नज़र में आ जाएगी, जिन्होंने पहले ही भारत के लोकतंत्र को कमतर आंक दिया है।"
स्वीडन स्थित वी-डेम संस्थान ने भारत को 'चुनावी निरंकुशता' कहा है। असीम के अनुसार, अगर मतदान प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए जाते हैं, तो भारत के लोकतंत्र की एकमात्र सुरक्षा भी संदेह के घेरे में आ जाती है।
चुनाव आयोग ने आरोपों का खंडन किया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आरोपों को "भ्रामक" और संविधान का अपमान बताते हुए खारिज कर दिया।
उन्होंने गांधी से सात दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने या सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की, और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर आरोप "निराधार और अमान्य" हो जाएँगे।
11 अगस्त को, गांधी समेत दर्जनों विपक्षी नेताओं को नई दिल्ली में पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया, जब वे चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे।
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत चुनाव आयोग का बचाव करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि आयोग बेहतर रुख अपना सकता था।
रावत ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया, "भारत की मतदाता सूची में गलतियाँ - जैसे डुप्लिकेट नाम या पुरानी प्रविष्टियाँ - होती रहती हैं, लेकिन यह वास्तविक वोट चोरी से बहुत अलग है।"
उनका कहना है कि मतदान प्रक्रिया में कई सुरक्षा उपाय हैं, जिनमें फोटो पहचान पत्र की जाँच, मतदान केंद्रों पर पार्टी एजेंट और अमिट स्याही से निशान लगाना शामिल है, "जिससे छेड़छाड़ लगभग असंभव हो जाती है"।
उन्होंने आगे कहा कि आयोग मतदाता सूचियों को साफ़ करने के लिए देश भर में डुप्लीकेशन हटाने के अभियान चलाता है, और हालाँकि कोई भी प्रणाली दोषरहित नहीं होती, फिर भी इसकी "निष्पक्षता पर संदेह नहीं होना चाहिए।"
हालाँकि, इस बार चुनाव आयोग ने एक अलग रुख अपनाया।
"दुर्भाग्यवश, इस बार आयोग ने विपक्ष से हलफनामा दाखिल करने को कहा, और इसी वजह से गतिरोध पैदा हो गया है।"
विश्लेषकों का कहना है कि सबसे बड़ा ख़तरा घरेलू स्तर पर विश्वास में कमी है।
अली कहते हैं, "तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से, चुनाव आयोग निरक्षर मतदाताओं को भी अपनी निष्पक्षता का भरोसा दिलाने में कामयाब रहा है। 2019 तक यह विश्वास की खाई लगभग मिट चुकी थी।"
लेकिन असीम के अनुसार, बिहार चुनाव संशोधन जैसे विवाद इस प्रगति को, खासकर गरीब, कम पढ़े-लिखे और अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए, नुकसान पहुँचा सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ग-भेद के बीच विश्वास का निर्माण करना था। "अगर यह विश्वास अब टूट गया, तो भारतीय चुनावों की स्वतंत्र और निष्पक्षता की विश्वसनीयता खत्म हो सकती है।"