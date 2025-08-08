1 अगस्त को, बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार्स में से एक, शाहरुख खान को भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के लिए देश का सर्वोच्च राज्य सम्मान है।
59 वर्षीय शाहरुख, जिन्हें भारत और विदेशों में करोड़ों लोग एसआरके के नाम से जानते हैं, ने फिल्म उद्योग में 33 साल के लंबे करियर के बाद यह पुरस्कार जीता। उन्हें यह सम्मान उनकी फिल्म जवान में दमदार प्रदर्शन के लिए मिला, जो एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हर साल भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अभिनय और निर्देशन से लेकर संगीत और निर्माण तक की श्रेणियों में दिए जाने वाले ये पुरस्कार भारतीय फिल्म निर्माण में आधिकारिक मान्यता का शिखर माने जाते हैं।
दशकों से, शाहरुख खान भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखते हैं। एक मुस्लिम स्टार होने के बावजूद, उन्होंने धर्म, जाति, वर्ग और क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए राष्ट्रीय कल्पना में अपनी जगह बनाई है। एक गहराई से विभाजित देश में, उनकी सफलता को अक्सर धर्मनिरपेक्ष सह-अस्तित्व के एक आशावादी प्रतीक के रूप में देखा गया है।
मुंबई में रहने वाली 31 वर्षीय फैन, सुkriti आर. जस्टिन, जो लगभग एक दशक से फिल्म उद्योग में काम कर रही हैं, के लिए शाहरुख को यह मान्यता मिलना व्यक्तिगत अनुभव जैसा लगा।
“वह एक ऐसे अभिनेता हैं जिनमें अद्भुत प्रतिभा और समर्पण है, और मैं उनकी यात्रा और कला की वास्तव में प्रशंसा करती हूं,” उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।
“चाहे वह कैमरे की ओर दौड़ते हुए हों, या अपने खुले हाथों वाले पोज़ में खड़े हों, या क्लोज़-अप सीन में उनकी आँखें बोल रही हों, उनके पास लोगों के बीच भावनाओं को जगाने की क्षमता है। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक प्रतीक हैं,” उन्होंने कहा।
लखनऊ की एक फैन, नूर फातिमा के लिए, शाहरुख की सफलता के माध्यम से मुस्लिम फैंस अपने सपनों को जीते हैं।
“शाहरुख ने अपने धर्म के बारे में हमेशा खुलकर बात की है और उनके कई फैंस उन्हें आदर्श मानते हैं। वे भी अपने धर्म से समझौता किए बिना अपने सपनों को जीना चाहते हैं,” उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।
मुस्लिम कलाकारों के खिलाफ आलोचना
यह सम्मान ऐसे समय में आया है जब सत्तारूढ़ हिंदू दक्षिणपंथ ने देश की मुस्लिम पहचान को बदनाम करने में एक दशक बिताया है, जिसमें बॉलीवुड के तीन खान – शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान – को निशाना बनाना भी शामिल है।
इन अभिनेताओं ने अपनी विविधता और स्क्रीन पर एक आभा पैदा करने की क्षमता के लिए उद्योग पर राज किया है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के उभरते समय में भारत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की क्षमता भी दिखाई है।
लेकिन उनके साथ विवाद भी जुड़े रहे हैं: 2015 में, भारत में असहिष्णुता पर बात करने के बाद शाहरुख को “राष्ट्र-विरोधी” कहा गया। 2021 में, उनके बेटे आर्यन खान की ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तारी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया, को कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप से प्रेरित माना।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दक्षिणपंथी नेताओं ने शाहरुख को "पाकिस्तान चले जाने" का सुझाव दिया और उनकी तुलना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी हाफिज सईद से की, जो व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी शत्रुता को दर्शाता है, जिसे भाजपा नकारती है।
उनकी फिल्मों को भी बहिष्कार अभियानों का सामना करना पड़ा है - शाहरुख की पठान से लेकर आमिर की लाल सिंह चड्ढा और सलमान की बजरंगी भाईजान तक - अक्सर हिंदू भावनाओं के कथित अपमान या कथित "पाकिस्तान समर्थक" संदेशों के कारण।
अन्य खानों के लिए भी यही बदनामी रही है: 2015 में, बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त करने के बाद आमिर खान पर व्यापक रूप से हमला किया गया और उन्हें ब्रांड बहिष्कार का सामना करना पड़ा, जबकि सलमान खान को भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करने और मुस्लिम सहयोगियों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए निशाना बनाया गया।
भारत की सांप्रदायिक राजनीति पर नज़र रखने वालों के लिए, इसने कुछ असहज सवाल भी खड़े किए:
एक ऐसे देश में जहाँ मुस्लिम नागरिकों को बुलडोज़र, क़ैद, लिंचिंग और व्यवस्थागत रूप से मिटाए जाने का सामना करना पड़ता है, एक मुस्लिम मेगास्टार का सम्मान किए जाने का क्या मतलब है?
जब जवान रिलीज़ हुई, तो कुछ प्रशंसकों और आलोचकों ने इसे भारत के प्रमुख राजनीतिक आख्यान के प्रति एक सूक्ष्म प्रतिरोध के रूप में देखा।
कोलकाता स्थित एक फ़िल्म समीक्षक गुमनाम रूप से कहते हैं, "यह दोनों ही पहलुओं का मिश्रण था - सूक्ष्म प्रतिरोध, मौजूदा राजनीतिक माहौल के साथ तालमेल, और यह सब उनकी स्टार छवि के अनुरूप।"
उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया कि शाहरुख़ ने लंबे समय से अपनी इस्लामी पहचान को "भारत के संवैधानिक रूप से प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष मानदंडों के भीतर यथासंभव" पर्दे पर और सार्वजनिक रूप से, दोनों ही रूपों में, ज़ाहिर रखा है - चाहे वे साक्षात्कारों में खुलेआम अल्लाह का ज़िक्र करें या फिर मुस्लिम किरदार निभाएँ, जिनमें "चक दे इंडिया" में अपने धर्म के लिए सताए गए एक किरदार भी शामिल है।
लेकिन उनका यह भी कहना है कि शाहरुख़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना "सिर्फ दिखावा" है।
"महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग ज़मीनी स्तर पर अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बाकी सब दिखावा और भ्रम है," उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।
लोकप्रिय सिनेमा और मुस्लिम पहचान पर ध्यान केंद्रित करने वाले विद्वान वसीम अहद कहते हैं कि इस पुरस्कार को "शाहरुख खान की धार्मिक पहचान और वर्तमान राजनीतिक माहौल के संदर्भ में देखे बिना" नहीं समझा जा सकता।
"आपको शाहरुख की मुस्लिम पहचान और फिर देश के व्यापक परिदृश्य को देखना होगा। एक दशक से भी ज़्यादा समय से, मुसलमानों के प्रति हिंसक रूप से शत्रुतापूर्ण माहौल रहा है; क़ानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से - और फिर भी तीनों खानों सहित भारत के सबसे बड़े मुस्लिम सितारे अपने समुदाय के बारे में कड़े सार्वजनिक बयान देने से बचते रहे हैं," उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।
लेकिन वह यह भी कहते हैं कि "उनकी मुस्लिम पहचान लंबे समय से हिंदू-बहुसंख्यक बाजार में एक बोझ रही है, इसलिए वे इसे कम करने का प्रयास करते हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे बहुसंख्यक भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।"
उनके अनुसार, राज्य, चाहे वह भाजपा हो या कोई अन्य पार्टी, उन्हें "ज़रूरत पड़ने पर प्रतीक के रूप में पेश कर सकती है, या सुविधानुसार उन्हें पाकिस्तान समर्थक या जिहादी बता सकती है।"
उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया, "कभी-कभी उन्हें भारत की धर्मनिरपेक्ष विविधता के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है, खासकर विदेशी मुस्लिम दर्शकों के लिए... यह सब दिखावा है।"
जहाँ अहद मुस्लिम सुपरस्टार्स के प्रतीकात्मक इस्तेमाल पर ज़ोर देते हैं, वहीं अन्य विश्लेषक बॉलीवुड और राज्य के बीच गहरे शक्ति-संबंधों पर ज़ोर देते हैं। उनका तर्क है कि यह रिश्ता उनके स्टारडम से कम और भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सांस्कृतिक ब्रांडों के प्रबंधन, नियंत्रण और तैनाती से ज़्यादा जुड़ा है।
राजनीतिक विश्लेषक असीम अली के अनुसार, मोदी की भाजपा ने हर प्रमुख संस्थान को अपने में समाहित या नियंत्रित करके प्रभुत्व की रणनीति अपनाई है। उनका कहना है कि बॉलीवुड सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली तो हो सकता है, लेकिन वह ऐसे वित्तीय और राजनीतिक नेटवर्क के भीतर काम करता है जिन्हें राज्य आसानी से नियंत्रित कर सकता है।
अली ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया, "शाहरुख खान को एक व्यक्ति के बजाय एक ब्रांड के रूप में ज़्यादा देखा जाना चाहिए, जिसका राज्य के साथ लेन-देन का रिश्ता हो।" उन्होंने आगे कहा, "भाजपा अपनी मर्ज़ी से 'ब्रांड शाहरुख खान' के लिए नियमों का पालन न करने की लागत बढ़ा सकती है, मुस्लिम सितारों के लिए तो यह लागत और भी ज़्यादा है। पार्टी में ऐसे ब्रांड को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता है।"
अली का तर्क है कि शाहरुख खान भाजपा के लिए कोई ख़तरा नहीं हैं क्योंकि उनका मुख्य दर्शक वर्ग, भारतीय मध्यम वर्ग, ज़्यादातर सरकार समर्थक है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।
बॉलीवुड में बदलाव
पिछले एक दशक में, बॉलीवुड में खुले तौर पर राष्ट्रवादी फ़िल्मों की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है, जहाँ बड़े बजट की फ़िल्मों में भारतीय सेना, ऐतिहासिक हिंदू हस्तियों और सत्तारूढ़ भाजपा के सांस्कृतिक एजेंडे से जुड़े विषयों को प्रमुखता दी जाती है।
उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी (जिन्होंने इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता) जैसी फ़िल्मों की सत्तारूढ़ पार्टी ने सराहना की है, जबकि अधिक सूक्ष्म या आलोचनात्मक कृतियों को अक्सर बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसे कभी कलात्मक उत्कृष्टता का पैमाना माना जाता था, पर हाल के वर्षों में इन राजनीतिक धाराओं को प्रतिबिंबित करने और उन फिल्मों को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया गया है जो प्रमुख कथाओं को पुष्ट करती हैं, जबकि उन पर सवाल उठाने वाली कृतियों को नज़रअंदाज़ या हाशिए पर डाल देती हैं।
आलोचक इस विडंबना की ओर भी इशारा करते हैं कि जिस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल ने शाहरुख खान को सम्मानित किया, उसी ने द केरला स्टोरी को भी सम्मानित किया - एक ऐसी फिल्म जिसकी इस्लामोफोबिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी।
फिल्म में हिंदू महिलाओं को कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपनाने और आतंकवादी समूह दाएश में शामिल होने के लिए मजबूर करने का चित्रण एक व्यापक राजनीतिक आख्यान का हिस्सा है, जिस पर बार-बार सवाल उठाए गए हैं और इसके अतिरंजित दावों के लिए तथ्य-जांच की गई है।
उनके लिए, एक मुस्लिम सुपरस्टार और मुसलमानों को बदनाम करने के आरोप वाली फिल्म, दोनों का जश्न मनाना संतुलन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे राज्य अपनी संस्कृति का चयनात्मक रूप से उपयोग करता है - उन प्रतीकों को पुरस्कृत करता है जो उसके राजनीतिक क्षण के अनुकूल हों, भले ही वे प्रतीक तीव्र विरोधाभास में हों।
कवि और मानवाधिकार कार्यकर्ता सबिका अब्बास कहती हैं, "हमें सावधान रहना चाहिए कि किसी मुस्लिम सुपरस्टार की मौजूदगी को असली ताकत, प्रतिनिधित्व या प्रतिरोध से न जोड़ दिया जाए।"
"खासकर तब जब वही राज्य उन्हें सम्मानित कर रहा है और 'द केरल स्टोरी' जैसे खुलेआम इस्लामोफोबिक प्रचार को बढ़ावा दे रहा है," उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।