लेकिन उनका यह भी कहना है कि शाहरुख़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना "सिर्फ दिखावा" है।

"महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग ज़मीनी स्तर पर अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बाकी सब दिखावा और भ्रम है," उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।

लोकप्रिय सिनेमा और मुस्लिम पहचान पर ध्यान केंद्रित करने वाले विद्वान वसीम अहद कहते हैं कि इस पुरस्कार को "शाहरुख खान की धार्मिक पहचान और वर्तमान राजनीतिक माहौल के संदर्भ में देखे बिना" नहीं समझा जा सकता।

"आपको शाहरुख की मुस्लिम पहचान और फिर देश के व्यापक परिदृश्य को देखना होगा। एक दशक से भी ज़्यादा समय से, मुसलमानों के प्रति हिंसक रूप से शत्रुतापूर्ण माहौल रहा है; क़ानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से - और फिर भी तीनों खानों सहित भारत के सबसे बड़े मुस्लिम सितारे अपने समुदाय के बारे में कड़े सार्वजनिक बयान देने से बचते रहे हैं," उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।

लेकिन वह यह भी कहते हैं कि "उनकी मुस्लिम पहचान लंबे समय से हिंदू-बहुसंख्यक बाजार में एक बोझ रही है, इसलिए वे इसे कम करने का प्रयास करते हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे बहुसंख्यक भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।"

उनके अनुसार, राज्य, चाहे वह भाजपा हो या कोई अन्य पार्टी, उन्हें "ज़रूरत पड़ने पर प्रतीक के रूप में पेश कर सकती है, या सुविधानुसार उन्हें पाकिस्तान समर्थक या जिहादी बता सकती है।"

उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया, "कभी-कभी उन्हें भारत की धर्मनिरपेक्ष विविधता के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है, खासकर विदेशी मुस्लिम दर्शकों के लिए... यह सब दिखावा है।"

जहाँ अहद मुस्लिम सुपरस्टार्स के प्रतीकात्मक इस्तेमाल पर ज़ोर देते हैं, वहीं अन्य विश्लेषक बॉलीवुड और राज्य के बीच गहरे शक्ति-संबंधों पर ज़ोर देते हैं। उनका तर्क है कि यह रिश्ता उनके स्टारडम से कम और भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सांस्कृतिक ब्रांडों के प्रबंधन, नियंत्रण और तैनाती से ज़्यादा जुड़ा है।

राजनीतिक विश्लेषक असीम अली के अनुसार, मोदी की भाजपा ने हर प्रमुख संस्थान को अपने में समाहित या नियंत्रित करके प्रभुत्व की रणनीति अपनाई है। उनका कहना है कि बॉलीवुड सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली तो हो सकता है, लेकिन वह ऐसे वित्तीय और राजनीतिक नेटवर्क के भीतर काम करता है जिन्हें राज्य आसानी से नियंत्रित कर सकता है।

अली ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया, "शाहरुख खान को एक व्यक्ति के बजाय एक ब्रांड के रूप में ज़्यादा देखा जाना चाहिए, जिसका राज्य के साथ लेन-देन का रिश्ता हो।" उन्होंने आगे कहा, "भाजपा अपनी मर्ज़ी से 'ब्रांड शाहरुख खान' के लिए नियमों का पालन न करने की लागत बढ़ा सकती है, मुस्लिम सितारों के लिए तो यह लागत और भी ज़्यादा है। पार्टी में ऐसे ब्रांड को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता है।"

अली का तर्क है कि शाहरुख खान भाजपा के लिए कोई ख़तरा नहीं हैं क्योंकि उनका मुख्य दर्शक वर्ग, भारतीय मध्यम वर्ग, ज़्यादातर सरकार समर्थक है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।

बॉलीवुड में बदलाव

पिछले एक दशक में, बॉलीवुड में खुले तौर पर राष्ट्रवादी फ़िल्मों की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है, जहाँ बड़े बजट की फ़िल्मों में भारतीय सेना, ऐतिहासिक हिंदू हस्तियों और सत्तारूढ़ भाजपा के सांस्कृतिक एजेंडे से जुड़े विषयों को प्रमुखता दी जाती है।

उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी (जिन्होंने इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता) जैसी फ़िल्मों की सत्तारूढ़ पार्टी ने सराहना की है, जबकि अधिक सूक्ष्म या आलोचनात्मक कृतियों को अक्सर बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसे कभी कलात्मक उत्कृष्टता का पैमाना माना जाता था, पर हाल के वर्षों में इन राजनीतिक धाराओं को प्रतिबिंबित करने और उन फिल्मों को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया गया है जो प्रमुख कथाओं को पुष्ट करती हैं, जबकि उन पर सवाल उठाने वाली कृतियों को नज़रअंदाज़ या हाशिए पर डाल देती हैं।

आलोचक इस विडंबना की ओर भी इशारा करते हैं कि जिस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल ने शाहरुख खान को सम्मानित किया, उसी ने द केरला स्टोरी को भी सम्मानित किया - एक ऐसी फिल्म जिसकी इस्लामोफोबिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी।

फिल्म में हिंदू महिलाओं को कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपनाने और आतंकवादी समूह दाएश में शामिल होने के लिए मजबूर करने का चित्रण एक व्यापक राजनीतिक आख्यान का हिस्सा है, जिस पर बार-बार सवाल उठाए गए हैं और इसके अतिरंजित दावों के लिए तथ्य-जांच की गई है।

उनके लिए, एक मुस्लिम सुपरस्टार और मुसलमानों को बदनाम करने के आरोप वाली फिल्म, दोनों का जश्न मनाना संतुलन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे राज्य अपनी संस्कृति का चयनात्मक रूप से उपयोग करता है - उन प्रतीकों को पुरस्कृत करता है जो उसके राजनीतिक क्षण के अनुकूल हों, भले ही वे प्रतीक तीव्र विरोधाभास में हों।

कवि और मानवाधिकार कार्यकर्ता सबिका अब्बास कहती हैं, "हमें सावधान रहना चाहिए कि किसी मुस्लिम सुपरस्टार की मौजूदगी को असली ताकत, प्रतिनिधित्व या प्रतिरोध से न जोड़ दिया जाए।"

"खासकर तब जब वही राज्य उन्हें सम्मानित कर रहा है और 'द केरल स्टोरी' जैसे खुलेआम इस्लामोफोबिक प्रचार को बढ़ावा दे रहा है," उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।