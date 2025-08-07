भारत ने 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है। इनमें प्रमुख कश्मीरी, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें शामिल हैं। इन पुस्तकों पर आरोप है कि वे "आतंकवाद का महिमामंडन" करती हैं और भारत-प्रशासित कश्मीर में "विभाजनवाद को भड़काती" हैं।
भारत-प्रशासित कश्मीर में असहमति को दबाने और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, नई दिल्ली द्वारा संचालित गृह विभाग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की। इसमें इन पुस्तकों और लेखकों पर कश्मीर के बारे में "झूठे आख्यान" फैलाने का आरोप लगाया गया।
प्रतिबंधित पुस्तकों में अरुंधति रॉय की आज़ादी, ए.जी. नूरानी की द कश्मीर डिस्प्यूट 1947–2012, विक्टोरिया शोफील्ड की कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट और क्रिस्टोफर स्नेडन की इंडिपेंडेंट कश्मीर शामिल हैं।
सुमंत्र बोस, हफ्सा कंजवाल, अनुराधा भसीन, राधिका गुप्ता, एस्सर बटूल, अथर ज़िया, पंकज मिश्रा, हेले डुशिंस्की, मोना भान, पिओत्र बाल्सेरोविच और एग्निज़्का कुज़ेव्स्का जैसे लेखकों की रचनाएँ भी इस सूची में शामिल हैं।
भारतीय अधिकारियों का दावा है कि ये पुस्तकें "शिकायत, पीड़ितता और आतंकवादी नायकत्व की संस्कृति" को बढ़ावा देती हैं, जो ऐतिहासिक विकृति और भारतीय सेना की निंदा के माध्यम से कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं।
आदेश में कहा गया है कि ये पुस्तकें भारत की "संप्रभुता और अखंडता" के लिए खतरा हैं। इसमें कहा गया है कि 25 ऐसी पुस्तकों की पहचान की गई है, जिनके नाम, लेखक और प्रकाशक के विवरण सूचीबद्ध किए गए हैं। इन पुस्तकों, उनकी प्रतियों और अन्य दस्तावेजों को "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98" के तहत जब्त किया जा रहा है।
लाफायेट कॉलेज, ईस्टन, पेंसिल्वेनिया में इतिहास विभाग की दक्षिण एशियाई इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर कंजवाल ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया, "कश्मीर के इतिहास का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भारतीय सरकार द्वारा पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।"
कंजवाल, जिनकी पुस्तक कॉलोनाइजिंग कश्मीर: स्टेट-बिल्डिंग अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन पर भी भारत ने प्रतिबंध लगाया है, ने कहा, "भारत का लगभग आठ दशकों का कब्जा लगातार कश्मीर के बारे में जानकारी को अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वहां रहने वाले लोगों से नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा है।"
उन्होंने आगे कहा, "प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची इंटरनेट बंद करने, अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को अनुमति न देने और मीडिया को सख्ती से नियंत्रित करने के वर्षों से जुड़ती है। यह हास्यास्पद है, लेकिन यह भारतीय राज्य की कश्मीर में नाजुकता और असुरक्षा का संकेत देता है।"
भसीन, जिनकी पुस्तक ए डिस्मेंटल्ड स्टेट: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 को नई दिल्ली ने निशाना बनाया है, ने "आतंकवाद का महिमामंडन" करने के आरोप को खारिज कर दिया।
उन्होंने फेसबुक पर लिखा, "ये पुस्तकें अच्छी तरह से शोधित हैं और इनमें से कोई भी आतंकवाद का महिमामंडन नहीं करती, जैसा कि यह सरकार दावा करती है। आपके झूठ को चुनौती देने वाले शब्दों से डरते हैं! मैं पुस्तक प्रतिबंध लगाने वालों (एक विकृत मानसिकता का हास्यास्पद संकेत) को चुनौती देती हूं कि वे एक भी शब्द साबित करें जो आतंकवाद का महिमामंडन करता हो। जो लोग सत्य को महत्व देते हैं, वे इसे पढ़ें और स्वयं निर्णय लें।"
वर्षों से चला आ रहा संघर्ष
पुस्तकों पर यह नवीनतम कार्रवाई भारत-प्रशासित कश्मीर के मुख्य श्रीनगर शहर और अन्य क्षेत्रों में फरवरी में बुकस्टोर्स पर पुलिस छापों के बाद हुई है।
फरवरी में, भारतीय अधिकारियों ने कम से कम 668 किताबें जब्त कीं, जिनमें से अधिकांश 20वीं सदी के इस्लामी विद्वान और जमात-ए-इस्लामी के संस्थापक अबुल आला मौदूदी द्वारा लिखित थीं।
आलोचकों का कहना है कि विद्वानों, राजनीतिक और धार्मिक ग्रंथों को निशाना बनाना कश्मीर की विवादित स्थिति और मानवाधिकारों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण को मिटाने का एक समन्वित प्रयास है।
कश्मीर दशकों से परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र रहा है। दोनों देश इस क्षेत्र पर पूर्ण दावा करते हैं, लेकिन अलग-अलग हिस्सों को नियंत्रित करते हैं।
1989 में भारत-प्रशासित कश्मीर में नई दिल्ली के शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शुरू हुआ, जहां कई मुस्लिम निवासी स्वतंत्रता या पाकिस्तान के साथ विलय का समर्थन करते हैं।
भारत, जिसने कश्मीर में 500,000 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं, पाकिस्तान पर विद्रोह को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है। इस्लामाबाद इन आरोपों से इनकार करता है और कहता है कि वह केवल कश्मीरियों को राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन प्रदान करता है।
कश्मीरी व्यापक रूप से सशस्त्र विद्रोह को एक वैध स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं।
इस संघर्ष में लगभग आठ दशकों में हजारों नागरिकों, लड़ाकों और भारतीय सैनिकों की जानें गई हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में जनमत संग्रह की सिफारिश करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए हैं।