चिकित्सा सूत्रों के अनुसार, "फिलिस्तीन के पेले" के नाम से मशहूर पूर्व फिलिस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान ओबैद की बुधवार 6 अगस्त को गाजा शहर में इज़राइली सेना द्वारा मानवीय सहायता का इंतज़ार करते समय हत्या कर दी गई।

41 वर्षीय ओबैद, जो राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान थे, 22 महीने पहले गाजा पर युद्ध शुरू होने के बाद से सैकड़ों फिलिस्तीनी एथलीटों और युवा पीड़ितों में से एक हैं।