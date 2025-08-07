7 अगस्त 2025
चिकित्सा सूत्रों के अनुसार, "फिलिस्तीन के पेले" के नाम से मशहूर पूर्व फिलिस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान ओबैद की बुधवार 6 अगस्त को गाजा शहर में इज़राइली सेना द्वारा मानवीय सहायता का इंतज़ार करते समय हत्या कर दी गई।
41 वर्षीय ओबैद, जो राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान थे, 22 महीने पहले गाजा पर युद्ध शुरू होने के बाद से सैकड़ों फिलिस्तीनी एथलीटों और युवा पीड़ितों में से एक हैं।
ओबैद ने अपने करियर की शुरुआत शबाब अल-शती से की और अधिकृत पश्चिमी तट के अल-अमारी क्लब के लिए खेले। उन्होंने 2010 में यमन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल किया और प्रमुख क्षेत्रीय और विश्व कप क्वालीफायर में टीम के कप्तान के रूप में फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व किया।