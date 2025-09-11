नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरी हैं। यह जानकारी जेन जेड-नेतृत्व वाले विरोध आंदोलन के एक प्रतिनिधि ने गुरुवार को दी। यह घोषणा उन व्यापक प्रदर्शनों के बाद आई है, जिनके चलते अनुभवी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा।

सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने बुधवार को "संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया और जेन जेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की," एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा। हालांकि, उन्होंने इस आंदोलन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।

सेना हिमालयी राष्ट्र के 3 करोड़ लोगों के बीच शांति बहाल करने का प्रयास कर रही है। यह कदम उस हिंसा के बाद उठाया गया है, जिसने दो दशकों में सबसे खराब स्थिति पैदा की, प्रधानमंत्री को पद से हटाया और मंगलवार को संसद को आग के हवाले कर दिया।

"अभी के लिए, सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सामने आ रहा है। अब हम राष्ट्रपति के कदम का इंतजार कर रहे हैं," रक्ष्या बम ने कहा, जो बैठक में शामिल थीं।

"हमने सेना प्रमुख के साथ देश के भविष्य के बारे में चर्चा की," उन्होंने एएफपी को बताया। "बातचीत इस पर केंद्रित थी कि हम देश की शांति और सुरक्षा को बनाए रखते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं।"

73 वर्षीय कार्की, जो एक शिक्षाविद और नेपाल की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं, ने एएफपी को बताया कि "विशेषज्ञों को एक साथ आकर आगे का रास्ता निकालने की जरूरत है," और यह कि "संसद अभी भी कायम है।"

हालांकि, अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों की पसंद - जो एक एकल पार्टी नहीं हैं - सर्वसम्मति से दूर है।

ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर हजारों लोगों द्वारा भाग लिए गए एक वर्चुअल मीटिंग में, युवाओं ने अपने विविध एजेंडे पर चर्चा की और यह बहस की कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा।