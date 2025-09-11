राजनीति
जेन ज़ी पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व करने के लिए समर्थन देती है
जैसे कि युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शन नेपाल की शक्ति संरचना को पुनर्गठित कर रहे हैं, सेना ने एक बड़ी जेल-भगत को रोकने के लिए गोली चलाई और प्रदर्शनकारियों के साथ वार्ता कर रही है।
काठमांडू, नेपाल में 10 सितंबर, 2025 को आग लगने के बाद सुनसान संसद भवन। / Reuters
एक दिन पहले

नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरी हैं। यह जानकारी जेन जेड-नेतृत्व वाले विरोध आंदोलन के एक प्रतिनिधि ने गुरुवार को दी। यह घोषणा उन व्यापक प्रदर्शनों के बाद आई है, जिनके चलते अनुभवी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा।

सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने बुधवार को "संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया और जेन जेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की," एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा। हालांकि, उन्होंने इस आंदोलन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।

सेना हिमालयी राष्ट्र के 3 करोड़ लोगों के बीच शांति बहाल करने का प्रयास कर रही है। यह कदम उस हिंसा के बाद उठाया गया है, जिसने दो दशकों में सबसे खराब स्थिति पैदा की, प्रधानमंत्री को पद से हटाया और मंगलवार को संसद को आग के हवाले कर दिया।

"अभी के लिए, सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सामने आ रहा है। अब हम राष्ट्रपति के कदम का इंतजार कर रहे हैं," रक्ष्या बम ने कहा, जो बैठक में शामिल थीं।

"हमने सेना प्रमुख के साथ देश के भविष्य के बारे में चर्चा की," उन्होंने एएफपी को बताया। "बातचीत इस पर केंद्रित थी कि हम देश की शांति और सुरक्षा को बनाए रखते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं।"

73 वर्षीय कार्की, जो एक शिक्षाविद और नेपाल की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं, ने एएफपी को बताया कि "विशेषज्ञों को एक साथ आकर आगे का रास्ता निकालने की जरूरत है," और यह कि "संसद अभी भी कायम है।"

हालांकि, अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों की पसंद - जो एक एकल पार्टी नहीं हैं - सर्वसम्मति से दूर है।

ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर हजारों लोगों द्वारा भाग लिए गए एक वर्चुअल मीटिंग में, युवाओं ने अपने विविध एजेंडे पर चर्चा की और यह बहस की कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा।

विभिन्न तर्क और कई नाम प्रस्तावित किए गए। "विभाजन हैं," पत्रकार प्रणय राणा ने कहा। "ऐसे विकेंद्रीकृत आंदोलन में यह स्वाभाविक है कि प्रतिस्पर्धी हित और आवाजें होंगी।"

सोमवार को काठमांडू में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। लेकिन यह पूरे देश में गुस्से के उफान में बदल गया, जिसमें सरकारी भवनों को आग लगा दी गई और कम से कम 25 लोगों की घातक कार्रवाई में मौत हो गई।

नेपाली सेना ने जेल ब्रेक को रोकने के लिए गोली चलाई

इस बीच, गुरुवार सुबह नेपाली सेना के जवानों ने जेल से भागने की कोशिश को रोकने के लिए गोली चलाई, जिसमें दर्जन भर से अधिक कैदी घायल हो गए। यह घटना ऐसे समय में हुई जब अंतरिम सरकार स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है, स्थानीय मीडिया रिपोर्टों ने कहा।

ताजा जेल ब्रेक की कोशिश बागमती प्रांत के रामेछाप जिले में हुई, जब कैदियों ने कई आंतरिक ताले तोड़ दिए और मुख्य गेट को तोड़ने की कोशिश की, इससे पहले कि सुरक्षा बलों ने गोली चलाई।

"लगभग 12 से 13 कैदी घायल हो गए जब सेना ने गेट तक पहुंचने पर गोली चलाई," मुख्य जिला अधिकारी श्याम कृष्ण थापा ने कहा।

जेल में 300 से अधिक कैदी हैं। पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी कैदी भागने में सफल नहीं हुआ।

नेपाल ने हिंसक प्रदर्शनों के बाद कई जेल ब्रेक देखे हैं, जिसमें पिछले कुछ दिनों में 15,000 कैदी भागने में सफल रहे।

स्रोत:TRT World and Agencies
