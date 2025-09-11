राजनीतिक स्पेक्ट्रम के नेताओं और विधायकों ने चार्ली किर्क की हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त किया। 31 वर्षीय रूढ़िवादी टिप्पणीकार और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक किर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक बाहरी कार्यक्रम में बोलते समय गोली मार दी गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किर्क को "महान और यहां तक कि एक दंतकथा" बताया और कहा: "कोई भी अमेरिका के युवाओं के दिल और समझ को चार्ली से बेहतर नहीं जानता था। वह सभी के द्वारा, विशेष रूप से मेरे द्वारा, प्यार और प्रशंसा किए जाते थे, और अब वह हमारे बीच नहीं हैं। मेलानिया और मेरी संवेदनाएं उनकी खूबसूरत पत्नी एरिका और परिवार के साथ हैं। चार्ली, हम आपसे प्यार करते हैं!"
उप राष्ट्रपति जेडी वांस ने लिखा: "हे प्रभु, उन्हें अनंत शांति प्रदान करें।"
पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा: "हमारे देश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इसे अब समाप्त होना चाहिए। जिल और मैं चार्ली किर्क के परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।"
अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस ने अपने "सबसे प्यारे मित्र और मसीह और अमेरिका के लिए साथी योद्धा" की मृत्यु को एक त्रासदी बताया, जो "आपकी राजनीति चाहे जो भी हो," पूरे राष्ट्र के लिए एक त्रासदी है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किर्क को "इजरायल के शेरदिल मित्र" के रूप में वर्णित किया और कहा: "उन्होंने झूठ का मुकाबला किया और यहूदी-ईसाई सभ्यता के लिए मजबूती से खड़े रहे। मैंने उनसे केवल दो सप्ताह पहले बात की थी और उन्हें इजरायल आने का निमंत्रण दिया था। दुर्भाग्यवश, वह यात्रा अब नहीं हो पाएगी।"
यूके की विदेश सचिव यवेट कूपर ने कहा कि वह इस हत्या से "गहराई से स्तब्ध" हैं और जोर दिया कि "राजनीतिक हिंसा का हमारे समाजों में कोई स्थान नहीं है।"
डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने लिखा: "मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई। तुमने बहुत से लोगों को अपनी आवाज उठाने का साहस दिया और हम कभी चुप नहीं रहेंगे।"
रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अध्यक्ष जो ग्रूटर्स ने किर्क की मौत को "पूरी तरह से भयावह" बताया और कहा: "रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को एकजुट होकर इस बर्बरता की निंदा करनी चाहिए, जिसका अमेरिका में कोई स्थान नहीं है।"
यूटा के सीनेटर माइक ली ने इस गोलीबारी को "कायरतापूर्ण हिंसा का कार्य" बताया और कहा: "यह स्वतंत्रता के चैंपियंस जैसे चार्ली, नागरिक बहस के लिए एकत्र हुए छात्रों और उन सभी अमेरिकियों पर हमला है जो शांति से हमारे राष्ट्र को बचाने का प्रयास करते हैं। आतंकवादी जीत नहीं पाएंगे। चार्ली हमेशा रहेंगे।"
अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने एक्स पर लिखा: "मेरे विचार चार्ली किर्क और उनके परिवार के साथ हैं।"
राजनीतिक टिप्पणीकारों, जिनमें फिलिस्तीन समर्थक भी शामिल हैं, ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
रूढ़िवादी टिप्पणीकार कैंडेस ओवेन्स ने एक्स पर लिखा: "मैं इसे समझ नहीं पा रही हूं।"
फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ता शॉन किंग, जिन्होंने गाजा नरसंहार के बाद इस्लाम धर्म अपनाया, ने इस हत्या को "भयानक" बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा: "चार्ली किर्क की गोलीबारी बिल्कुल भयानक थी। मुझे परवाह नहीं कि उनके विचार क्या थे। आप उन लोगों को गोली नहीं मार सकते जिनसे आप असहमत हैं। यह निंदनीय है।"
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा ने देश में राजनीतिक हिंसा समाप्त करने की अपील की।
ओबामा ने कहा: "हमें अभी तक यह नहीं पता कि चार्ली किर्क को गोली मारने वाले व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस तरह की घृणित हिंसा का हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। मिशेल और मैं आज रात चार्ली के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से उनकी पत्नी एरिका और उनके दो छोटे बच्चों के लिए।"