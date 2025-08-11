तुर्की
2 मिनट पढ़ने के लिए
इज़रायल के नरसंहार और गाजा में जबरन भुखमरी के विरोध में इस्तांबुल में हजारों लोगों ने रैली निकाली
प्रदर्शनकारी गाजा में पीड़ित लोगों के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करते हुए बेयाजीत स्क्वायर से अयासोफ़िया मस्जिद तक मार्च कर रहे हैं।
इज़रायल के नरसंहार और गाजा में जबरन भुखमरी के विरोध में इस्तांबुल में हजारों लोगों ने रैली निकाली
इज़राइली सैन्य अभियान ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है और भुखमरी से मौतें हुई हैं। / AA
11 अगस्त 2025

शनिवार शाम को इस्तांबुल के बेयाज़ित स्क्वायर में हजारों फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने शाम की नमाज़ के बाद इकट्ठा होकर गाज़ा में इज़राइल द्वारा जारी नरसंहार और जबरन भुखमरी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की।

इस प्रदर्शन में गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ बड़ी संख्या में आम जनता ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने ऐतिहासिक आयासोफिया मस्जिद की ओर मार्च किया।

भाग लेने वालों ने मानवीय संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाने और गाज़ा के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने की कोशिश की, जहां हिंसा बढ़ती जा रही है और भोजन व चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी हो रही है।

आयोजकों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे इस पीड़ा को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम उठाएं।

सूचित

इज़राइल को गाज़ा में नरसंहार के लिए बढ़ते आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, जहां अक्टूबर 2023 से अब तक 61,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

सैन्य अभियान ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है और भूख व भुखमरी के कारण मौतें हो रही हैं।

पिछले नवंबर में, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गाज़ा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गाज़ा पर युद्ध के लिए नरसंहार के मामले का भी सामना करना पड़ रहा है।

स्रोत:TRT World & Agencies
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us