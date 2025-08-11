शनिवार शाम को इस्तांबुल के बेयाज़ित स्क्वायर में हजारों फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने शाम की नमाज़ के बाद इकट्ठा होकर गाज़ा में इज़राइल द्वारा जारी नरसंहार और जबरन भुखमरी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की।
इस प्रदर्शन में गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ बड़ी संख्या में आम जनता ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने ऐतिहासिक आयासोफिया मस्जिद की ओर मार्च किया।
भाग लेने वालों ने मानवीय संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाने और गाज़ा के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने की कोशिश की, जहां हिंसा बढ़ती जा रही है और भोजन व चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी हो रही है।
आयोजकों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे इस पीड़ा को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम उठाएं।
इज़राइल को गाज़ा में नरसंहार के लिए बढ़ते आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, जहां अक्टूबर 2023 से अब तक 61,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
सैन्य अभियान ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है और भूख व भुखमरी के कारण मौतें हो रही हैं।
पिछले नवंबर में, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गाज़ा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गाज़ा पर युद्ध के लिए नरसंहार के मामले का भी सामना करना पड़ रहा है।