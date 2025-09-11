აშშ-ში მემარჯვენე ახალგაზრდული მოძრაობის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახლო მოკავშირე, კონსერვატიული კომენტატორი ჩარლი კირკი, იუტას ველის უნივერსიტეტის ღონისძიებაზე მოკლეს.
31 წლის კირკი ორი შვილის მამა იყო. მას თავს დაესხნენ, როდესაც სტუდენტებს ხვდებოდა თავისი „ამერიკის დაბრუნების ტურის“ პირველ გაჩერებაზე. ღონისძიების კადრებში ისმის გასროლა, როდესაც ის თავის „დამაცრუე“ მაგიდასთან იჯდა სტუდენტების კითხვებზე პასუხის გასაცემად. კირკი კისერში დაჭრის შემდეგ ძირს დაეცა, სტუდენტები კი პანიკაში გაიქცნენ. საავადმყოფოში გადაყვანილი კირკის გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
კონსერვატიული ახალგაზრდული ლიდერი
ჩიკაგოს გარეუბანში 1993 წლის 14 ოქტომბერს დაბადებული კირკი მცირე ხნით ესწრებოდა პროფესიულ კოლეჯს, შემდეგ კი მიატოვა სწავლა სრულ განაკვეთზე აქტივიზმისთვის. 2012 წელს, ჯერ კიდევ 18 წლის ასაკში, მან დააარსა არაკომერციული ორგანიზაცია Turning Point USA (TPUSA) მისიით „სტუდენტების იდენტიფიცირება, განათლება და ორგანიზება თავისუფალი ბაზრისა და შეზღუდული მთავრობის პრინციპების ხელშეწყობის მიზნით“.
კირკის ხელმძღვანელობით TPUSA გახდა აშშ-ში უდიდესი კონსერვატიული ახალგაზრდული აქტივისტური ორგანიზაცია. ის მოქმედებდა 3000-ზე მეტ საშუალო სკოლისა და უნივერსიტეტის კამპუსში, შეკრიბა 650 000-ზე მეტი სტუდენტი წევრი და 450-ზე მეტი მხარდამჭერი.
კირკი გავლენიანი იყო მედიის სამყაროშიც. მისი კომენტარები გამოქვეყნდა ისეთ გამოცემებში, როგორიცაა Fox News, The Hill, Newsweek, RealClearPolitics და The Washington Times. კირკის ყოველდღიური პოდკასტი და რადიო გადაცემა „ჩარლი კირკის შოუ“ ერთდროულად გადაიცემოდა 150 რადიოსადგურზე და Real America’s Voice News-ზე და გასულ წელს 120 მილიონი ჩამოტვირთვა დააგროვა. სოციალურ მედიაში ყოველთვიურად 100 მილიონ ადამიანს აღწევდა კირკი, Axios-ის თანახმად, მსოფლიოში „ყველაზე მეტი ინტერაქციის მქონე 10 ანგარიშს“ შორის მოხვდა.
ტრამპის მოკავშირე
კირკი გახდა ტრამპის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მხარდამჭერი და სიტყვით გამოვიდა 2016 და 2020 წლის რესპუბლიკური ეროვნული კონგრესებზე და ტრამპის 2025 წლის იანვრის ინაუგურაციის აღლუმზე. ტრამპმა ის მოგვიანებით საჰაერო ომის აკადემიის სტუმრების საბჭოში დანიშნა.
სიკვდილის ამბის შემდეგ ტრამპმა Truth Social პლატფორმაზე დაწერა: „დიდი და ლეგენდარული ჩარლი კირკი გარდაიცვალა. არავის არ ესმოდა და არ ფლობდა ახალგაზრდების გულებს შეერთებულ შტატებში ჩარლიზე უკეთ. ის ყველას უყვარდა და აღფრთოვანებული იყო მისით, განსაკუთრებით მე, მაგრამ ის აღარ არის ჩვენთან“.
ტრამპმა მოგვიანებით New York Post-თან განაცხადა, რომ კირკი „ჩემი ძალიან, ძალიან კარგი მეგობარი და უზარმაზარი ადამიანი იყო“.
კირკმა ოთხი წიგნი დაწერა, მათ შორის The MAGA Doctrine: The Only Ideas That Will Win the Future, რომელიც 2020 წელს New York Times-ის ბესტსელერი გახდა. 2022 წელს მან გამოაქვეყნა წიგნი The College Scam, რომელშიც აშშ-ის უმაღლეს განათლებას აკრიტიკებდა, როგორც ექსპლუატაციურ სისტემას, რომელიც „ამერიკელი ახალგაზრდების ტვინს უბანს და მომავალს ართმევს“. მისი შემდეგი წიგნი, რომელიც 2024 წელს უნდა გამოქვეყნებულიყო, იყო Rightwing Revolution: How to Beat the Woke and Save the West.
Forbes-ის „30 წლამდე 30“ სიაში შეყვანილი კირკი ხშირად აწყობდა დებატებს სტუდენტებთან თავის „დამაცრუე“ სესიებზე და ცნობილი იყო თავისი საკამათო სტილით.
კირკს კონსერვატორები აქებდნენ ახალგაზრდა ამომრჩევლის მობილიზებისთვის, ხოლო კრიტიკოსები მას პოლარიზებული რიტორიკისა და დეზინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებდნენ.
კირკმა, რომელიც 2020 წლის არჩევნებში გაყალბების ბრალდებებს ავრცელებდა და Covid-19-ის შესახებ საზოგადოებაში ეჭვებს თესავდა, წინააღმდეგი იყო კონტრაცეფციისა და „დიდი ჩანაცვლების“ შეთქმულების თეორიის დამცველი იყო.
თუმცა, 2022 წლის შემდეგ მან რესპუბლიკელებს მოუწოდა მიეღოთ ფოსტით ხმის მიცემა და თქვა, რომ „წაგება გაცილებით უარესია, ვიდრე საარჩევნო თვესთან ადაპტაცია“.
ისლამოფობი და ისრაელის მომხრე
ისრაელის შემთხვევაში, კირკი 2023 წელს ღაზაში გენოციდის დაწყებიდან მოყოლებული ისრაელის ერთ-ერთი უდიდესი მხარდამჭერი იყო. მან უარყო, რომ ისრაელი ღაზაში პალესტინელებს შიმშილით კლავდა, მას შემდეგ მალევე, რაც გამოქვეყნდა ცნობები ისრაელის ჯარისკაცების მიერ ღაზაში დახმარების შესვლის შეფერხებისა და დახმარების მაძიებელთა განზრახ დახვრეტის შესახებ.
კირკმა ივლისში X-ზე განცხადებაში თქვა: „არა, ისრაელი ღაზელებს არ კლავს შიმშილით“.
კირკი ხშირად აკეთებდა გამაღიზიანებელ განცხადებებს მუსლიმებისა და ისლამის შესახებ, ადანაშაულებდა მუსლიმებს ექსტრემიზმში და ამტკიცებდა, რომ ისლამი შეუთავსებელია დასავლურ ღირებულებებთან. მუსლიმების სამიზნეში მოხვედრილ ბოლო X პოსტში მან დაწერა: „ისლამი არის ხმალი, რომელსაც მემარცხენეები იყენებენ ამერიკის ყელის გამოსაჭრელად“.