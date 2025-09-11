ხუთშაბათს შეიარაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პოლონეთმა ბელარუსთან და უკრაინასთან აღმოსავლეთ საზღვრებზე საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვები დააწესა მას შემდეგ, რაც 10 სექტემბერს მის საჰაერო სივრცეში რუსული დრონების მრავალი დარღვევა დაფიქსირდა.
TVP World-ის ცნობით, პოლონეთის საჰაერო მიმოსვლის სააგენტომ განაცხადა, რომ ოთხშაბათს ღამით ამოქმედებული ეს შეზღუდვები 9 დეკემბრამდე გაგრძელდება. განცხადებაში ნათქვამია: „მზის ჩასვლიდან მზის ამოსვლამდე სამხედრო ფრენების გარდა ყველა ფრენა მთლიანად აკრძალულია“, ასევე ხაზგასმულია, რომ სამოქალაქო დრონები აკრძალულია დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში EP R129 ზონაში (პოლონეთში შექმნილი არასაფრენი ზონა).
ეს ნაბიჯი გადაიდგა იმ დღის შემდეგ, რაც პოლონეთმა, ნატოს თვითმფრინავების მხარდაჭერით, სავარაუდო რუსული დრონები ჩამოაგდო. ეს მოვლენა დაფიქსირდა, როგორც პირველი ცნობილი შემთხვევა რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის დროს, როდესაც ალიანსის წევრმა ქვეყანამ რუსეთს ცეცხლი გაუხსნა.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატები ახორციელებდნენ ფართომასშტაბიან შეტევას უკრაინის დასავლეთ ნაწილში სამხედრო სამიზნეებზე, მაგრამ პოლონეთის ტერიტორიაზე შეტევას არ აპირებდნენ.
ინტენსიური სამხედრო გაძლიერება
რუსეთ-ბელარუსის „ზაპადის“ სამხედრო წვრთნების 12 სექტემბერს დაწყების საპასუხოდ, პოლონეთი აღმოსავლეთ საზღვარზე ჯარისკაცების რაოდენობას 10 000-დან 40 000-მდე გაზრდას გეგმავს.
თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ცეზარი ტომჩიკმა განაცხადა: „პოლონელი ჯარისკაცები და ნატოს ჯარისკაცები აუცილებელია, რათა ადეკვატური რეაგირება მოხდეს „ზაპად-2025“-ზე“, ამ წვრთნებს კი „აგრესიულ ხასიათს“ უწოდა.
პოლონეთის მოთხოვნით, გაეროს უშიშროების საბჭო სასწრაფო სხდომას გამართავს საჰაერო სივრცის დარღვევების განსახილველად.