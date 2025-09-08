팔레스타인의 사랑받는 아이스크림 가게 카젬은 2023년 이스라엘의 가자 전쟁이 격화되면서 가자의 문을 닫아야 했지만, 아랍에미리트에서 새로운 시작을 알리며 지역 사회에 향수를 불러일으키는 맛을 선사하고 있습니다.

가게 주인 모하마드 카젬 아부 샤반은 그의 아버지가 창업한 이 사업을 이어받아, 팔레스타인 커뮤니티가 자리 잡은 아지만을 새로운 장소로 선택했다고 밝혔습니다.

아부 샤반은 “여기에 오시는 분들마다 30년, 40년 전의 추억이 떠오른다고 말씀하십니다,”라고 말했습니다. “가자에서 제가 유명했던 ‘바라드’를 마시던 시절의 기억을 떠올리게 한다고 하시죠.”

카젬은 1950년 가자 북부에서 아이스크림을 판매하기 시작해 70년 넘게 지역의 상징으로 자리 잡았으나, 결국 문을 닫아야 했습니다.

가자의 매장은 올해 2월에 재개장했지만, 공급 부족과 불안정한 상황으로 인해 운영을 지속하기 어려웠다고 아부 샤반은 설명했습니다. 그는 원자재의 가용성에 따라 가게 운영이 좌우된다고 덧붙였습니다.

“신이시여, 가자의 상황은 정말 나쁩니다.”