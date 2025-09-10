도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘의 카타르 공격은 워싱턴이 아닌 베냐민 네타냐후 총리의 지시로 이루어졌다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 트루스 소셜에 "이것은 네타냐후 총리가 내린 결정이며, 내가 내린 결정이 아니다"라고 썼습니다.

"저는 즉시 스티브 위트코프 특사에게 임박한 공격에 대해 카타르 측에 알리도록 지시했으나, 그는 그렇게 했지만, 불행히도 공격을 막기에는 너무 늦었다"고 그는 덧붙였습니다.

카타르 외무부는 백악관이 사전 통보를 받았다는 주장을 부인하며, 미국의 메시지가 폭발이 진행 중일 때 도착했다고 밝혔습니다.

도하는 이번 공격을 "국제법의 명백한 위반"이자 자국의 주권과 안보에 대한 위협으로 규탄했습니다.