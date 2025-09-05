핀란드는 팔레스타인 문제의 평화적 해결과 두 국가 해법의 실행을 위한 선언에 동참한다고 발표했습니다.

엘리나 발토넨 핀란드 외무장관은 금요일 X를 통해 "프랑스와 사우디아라비아가 주도하는 이번 과정은 두 국가 해법을 위한 조건을 만들기 위해 수년 만에 가장 중요한 국제적 노력"이라고 밝혔습니다.

이 선언은 사우디아라비아와 프랑스가 주최하여 7월 유엔에서 열린 수십 년간 이어진 갈등에 관한 국제회의의 결과입니다. 미국과 이스라엘은 이 행사를 보이콧했습니다.