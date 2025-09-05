2025년 9월 5일
핀란드는 팔레스타인 문제의 평화적 해결과 두 국가 해법의 실행을 위한 선언에 동참한다고 발표했습니다.
엘리나 발토넨 핀란드 외무장관은 금요일 X를 통해 "프랑스와 사우디아라비아가 주도하는 이번 과정은 두 국가 해법을 위한 조건을 만들기 위해 수년 만에 가장 중요한 국제적 노력"이라고 밝혔습니다.
이 선언은 사우디아라비아와 프랑스가 주최하여 7월 유엔에서 열린 수십 년간 이어진 갈등에 관한 국제회의의 결과입니다. 미국과 이스라엘은 이 행사를 보이콧했습니다.
선언에서 명시된 첫 번째 단계는 가자에서 이스라엘과 팔레스타인 저항 단체 하마스 간의 거의 2년간 이어진 전쟁을 종식시키는 것입니다.
사우디아라비아와 프랑스는 유엔 회원국들에게 두 국가 해법 실행을 위한 "구체적이고, 시한이 명확하며, 되돌릴 수 없는 단계"를 명시한 선언을 지지할 것을 촉구했습니다.
스페인과 노르웨이와 같은 다른 유럽 국가들과 달리, 핀란드는 팔레스타인을 국가로 인정하지 않았습니다. 핀란드 연립 정부는 공식 인정을 두고 내부적으로 분열되어 있습니다.
관련TRT World - Gaza genocide highlights Europe's failure to act, speak in unison: top EU official
출처:TRT World & Agencies