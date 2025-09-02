가자 전쟁
3분 읽기
8월 가자에서 185명의 기아 사망자 발생
점령된 팔레스타인 지역의 보건 당국은 기근 악화와 구호품의 심각한 부족을 경고했다.
8월 가자에서 185명의 기아 사망자 발생
(파일 사진) 5세 미만 어린이 4만 3천 명 이상이 영양실조를 겪고 있다고 팔레스타인 보건 당국이 밝혔다. / Reuters
2025년 9월 2일

가자 보건부는 화요일 발표에서 8월 한 달 동안 185명이 굶주림으로 사망했으며, 이 중 12명은 어린이였다고 밝혔습니다. 이는 이스라엘의 가자 전쟁이 시작된 지 거의 2년 만에 기록된 월간 최고 수치입니다.

보건부에 따르면, 이 중 70명은 유엔이 지원하는 기아 모니터링 시스템인 통합 식량안보 단계 분류(IPC)가 지난달 가자를 기근 지역으로 공식 선언한 이후 사망한 것으로 나타났습니다.

보건 당국은 5세 미만 어린이 43,000명 이상이 영양실조를 겪고 있으며, 임신 중이거나 모유 수유 중인 여성 55,000명도 같은 상황에 처해 있다고 보고했습니다.

또한 임산부의 67%가 빈혈을 앓고 있으며, 이는 수년간 기록된 가장 심각한 비율이라고 덧붙였습니다.

추천

보건부는 긴급 식량 및 의료 물자가 즉시 전달되지 않을 경우 기아 관련 사망이 급격히 증가할 것이라며 재앙적인 결과를 경고했습니다.

이스라엘은 2023년 10월 이후 가자에서 63,500명 이상의 팔레스타인인을 살해했습니다. 전쟁은 가자를 황폐화시켰으며, 이스라엘의 봉쇄로 인해 기근 상황에 직면해 있습니다.

지난해 11월, 국제형사재판소(ICC)는 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와 전 국방장관 요아브 갈란트를 가자에서의 전쟁 범죄 및 인도에 반한 범죄 혐의로 체포 영장을 발부했습니다.

이스라엘은 가자 전쟁과 관련하여 국제사법재판소(ICJ)에서 집단학살 혐의로도 소송을 받고 있습니다.

출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us