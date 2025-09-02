가자 보건부는 화요일 발표에서 8월 한 달 동안 185명이 굶주림으로 사망했으며, 이 중 12명은 어린이였다고 밝혔습니다. 이는 이스라엘의 가자 전쟁이 시작된 지 거의 2년 만에 기록된 월간 최고 수치입니다.

보건부에 따르면, 이 중 70명은 유엔이 지원하는 기아 모니터링 시스템인 통합 식량안보 단계 분류(IPC)가 지난달 가자를 기근 지역으로 공식 선언한 이후 사망한 것으로 나타났습니다.

보건 당국은 5세 미만 어린이 43,000명 이상이 영양실조를 겪고 있으며, 임신 중이거나 모유 수유 중인 여성 55,000명도 같은 상황에 처해 있다고 보고했습니다.

또한 임산부의 67%가 빈혈을 앓고 있으며, 이는 수년간 기록된 가장 심각한 비율이라고 덧붙였습니다.