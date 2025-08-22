지진 발생 후, 칠레 해군 수로 및 해양학 서비스(SHOA)는 쓰나미 경보를 발령하고 해안 지역에 대피를 명령했습니다.

지진으로 인해 초기에는 위험한 쓰나미 파도의 가능성이 높아졌으나, 태평양 쓰나미 경보 센터는 이후 블룸버그에 보낸 이메일 성명을 통해 위협이 진정되었음을 확인했습니다.

해안에서 발생할 수 있는 파도의 높이는 0.3미터(1피트)를 넘지 않을 것으로 예상된다고 덧붙였습니다.