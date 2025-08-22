2025년 8월 22일
미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 목요일 칠레 남쪽 드레이크 해협에서 규모 7.5의 지진이 발생했습니다.
지진은 약 10.8킬로미터(6.71마일) 깊이에서 발생했다고 전해졌습니다.
진동은 칠레와 인접한 아르헨티나의 여러 도시에서도 감지되었습니다.
현재까지 피해 상황에 대한 즉각적인 보고는 없습니다.
지진 발생 후, 칠레 해군 수로 및 해양학 서비스(SHOA)는 쓰나미 경보를 발령하고 해안 지역에 대피를 명령했습니다.
지진으로 인해 초기에는 위험한 쓰나미 파도의 가능성이 높아졌으나, 태평양 쓰나미 경보 센터는 이후 블룸버그에 보낸 이메일 성명을 통해 위협이 진정되었음을 확인했습니다.
해안에서 발생할 수 있는 파도의 높이는 0.3미터(1피트)를 넘지 않을 것으로 예상된다고 덧붙였습니다.
