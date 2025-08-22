세계
2분 읽기
강력한 7.5 지진이 칠레 남부를 강타, 쓰나미 위험은 하향 조정
태평양 쓰나미 경보 센터는 위험한 파도의 위험이 사라졌음을 확인했다.
강력한 7.5 지진이 칠레 남부를 강타, 쓰나미 위험은 하향 조정
2025년 7월 30일 칠레 발파라이소에서 쓰나미 발생에 대비해 예방적 지역 대피령 발표 후, 한 남성이 해변을 따라 걷고 있다. / AP
2025년 8월 22일

미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 목요일 칠레 남쪽 드레이크 해협에서 규모 7.5의 지진이 발생했습니다.

지진은 약 10.8킬로미터(6.71마일) 깊이에서 발생했다고 전해졌습니다.

진동은 칠레와 인접한 아르헨티나의 여러 도시에서도 감지되었습니다.

현재까지 피해 상황에 대한 즉각적인 보고는 없습니다.

추천

지진 발생 후, 칠레 해군 수로 및 해양학 서비스(SHOA)는 쓰나미 경보를 발령하고 해안 지역에 대피를 명령했습니다.

지진으로 인해 초기에는 위험한 쓰나미 파도의 가능성이 높아졌으나, 태평양 쓰나미 경보 센터는 이후 블룸버그에 보낸 이메일 성명을 통해 위협이 진정되었음을 확인했습니다.

해안에서 발생할 수 있는 파도의 높이는 0.3미터(1피트)를 넘지 않을 것으로 예상된다고 덧붙였습니다.

관련TRT Global - Magnitude 7.4 earthquake strikes off southern coasts of Chile, Argentina
출처:Anadolu Agency
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us