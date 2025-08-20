아프가니스탄 서부에서 이란에서 돌아오던 아프가니스탄 이민자들을 태운 버스와 두 대의 차량이 충돌해 사망자가 76명으로 늘었다고 한 지방 관리가 수요일에 밝혔다.

헤라트 주정부 대변인 모하마드 유수프 사이디는 성명을 통해 "이번 사고로 76명의 국민이 목숨을 잃었고, 3명이 중상을 입었다"고 전했다.

사이디는 AFP와의 인터뷰에서 해당 버스가 최근 이란에서 돌아온 아프가니스탄인들을 수도 카불로 이동시키고 있었다고 말했다.

유엔 이주기구에 따르면, 올해 초부터 이란과 파키스탄에서 약 150만 명의 사람들이 아프가니스탄으로 돌아왔다. 이들 국가는 수십 년간 이민자들을 수용해왔으나 최근 이들을 본국으로 돌려보내려는 움직임을 보이고 있다.