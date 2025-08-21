2025년 8월 21일
폴란드는 목요일, 우크라이나에 대한 러시아의 공격으로 인해 자국 영공을 보호하기 위해 항공기를 출격시켰다고 발표했습니다.
폴란드군 작전사령부는 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해 "러시아 연방의 장거리 항공 활동과 우크라이나 영토에 대한 공격과 관련하여, 폴란드 공군과 동맹국 항공기가 폴란드 영공에서 작전을 수행하고 있다"고 밝혔습니다.
앞서 수요일, 폴란드는 러시아 군용 드론이 자국 영공에 침입해 동부 농지에서 폭발했다고 전하며 이를 "도발"이라고 규정했습니다.
폴란드 국방부 장관 블라디슬라프 코시니악-카미시즈는 기자들에게 "러시아 연방의 또 다른 도발에 직면했다. 이번에는 러시아 드론이다"라고 말했습니다.
폭발은 바르샤바에서 약 100km 떨어진 오시니 마을 근처의 옥수수밭에서 발생했으며, 이 지역은 우크라이나와 러시아 동맹국인 벨라루스와의 국경 근처에 위치해 있습니다.
당국은 인명 피해는 없었지만, 인근 몇몇 주택의 창문이 파손되었다고 전했습니다.
장관은 "평화 회담이 진행 중이고, 이 전쟁이 끝날 가능성이 있는 중요한 시점에 러시아가 또다시 도발을 감행했다"고 덧붙였습니다.
출처:TRT World & Agencies