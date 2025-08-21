폴란드는 목요일, 우크라이나에 대한 러시아의 공격으로 인해 자국 영공을 보호하기 위해 항공기를 출격시켰다고 발표했습니다.

폴란드군 작전사령부는 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해 "러시아 연방의 장거리 항공 활동과 우크라이나 영토에 대한 공격과 관련하여, 폴란드 공군과 동맹국 항공기가 폴란드 영공에서 작전을 수행하고 있다"고 밝혔습니다.

앞서 수요일, 폴란드는 러시아 군용 드론이 자국 영공에 침입해 동부 농지에서 폭발했다고 전하며 이를 "도발"이라고 규정했습니다.

폴란드 국방부 장관 블라디슬라프 코시니악-카미시즈는 기자들에게 "러시아 연방의 또 다른 도발에 직면했다. 이번에는 러시아 드론이다"라고 말했습니다.