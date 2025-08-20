2025년 8월 20일
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 알래스카에서 진행한 중대한 회담에서 러시아 관리들이 “거의 즉각적으로” 양보를 했다고 스티브 위트코프 미국 특사가 화요일에 밝혔다.
위트코프는 FOX 뉴스와의 인터뷰에서 “알래스카에서 열린 첫 회의에서 러시아 측이 거의 즉각적으로 양보한 부분이 있었고, 그러한 양보를 얻어내는 과정의 일부는 러시아가 더 수용적인 태도를 보일 준비가 되어 있는지 확인하는 것이었다”고 말했다. 그러나 그는 양보의 구체적인 내용에 대해서는 언급하지 않았다.
위트코프는 앵커리지에서의 논의가 단기적인 휴전보다는 장기적인 평화 협정을 달성하는 데 초점을 맞췄다고 말했다.
“우리는 평화 협정을 어떻게 이룰 수 있을지에 대해 진전을 이루었기 때문에 오랜 시간 동안 그곳에 머물렀다. 휴전 협정은 모든 요소가 첨부되어 있지 않기 때문에 매우 쉽게 깨질 수 있다”고 그는 말했다.
“대통령은 알래스카 회담에서 평화 협정을 위한 많은 사전 조건들이 이미 합의되었다는 것을 느꼈고, 그렇다면 왜 전체적인 평화 협정을 추구하지 않겠는가?”라고 그는 덧붙였다.
주요 쟁점으로는 우크라이나에 대한 잠재적인 영토 교환과 안보 보장이 포함된 것으로 알려졌다. 키이우와 유럽 지도자들은 평화 협정으로 가는 모든 길은 휴전에서 시작해야 한다고 주장하는 반면, 미국과 러시아는 완전한 평화 협정을 옹호하고 있다.
출처:Anadolu Agency