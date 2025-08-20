도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 알래스카에서 진행한 중대한 회담에서 러시아 관리들이 “거의 즉각적으로” 양보를 했다고 스티브 위트코프 미국 특사가 화요일에 밝혔다.

위트코프는 FOX 뉴스와의 인터뷰에서 “알래스카에서 열린 첫 회의에서 러시아 측이 거의 즉각적으로 양보한 부분이 있었고, 그러한 양보를 얻어내는 과정의 일부는 러시아가 더 수용적인 태도를 보일 준비가 되어 있는지 확인하는 것이었다”고 말했다. 그러나 그는 양보의 구체적인 내용에 대해서는 언급하지 않았다.

위트코프는 앵커리지에서의 논의가 단기적인 휴전보다는 장기적인 평화 협정을 달성하는 데 초점을 맞췄다고 말했다.

“우리는 평화 협정을 어떻게 이룰 수 있을지에 대해 진전을 이루었기 때문에 오랜 시간 동안 그곳에 머물렀다. 휴전 협정은 모든 요소가 첨부되어 있지 않기 때문에 매우 쉽게 깨질 수 있다”고 그는 말했다.