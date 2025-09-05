김민석 한국 국무총리는 금요일, 오는 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고, 주요 인프라 구축이 9월 하순까지 완료될 것이라고 밝혔다. 그는 또한 “완성도가 성공의 핵심”이라고 강조했다.

서울에서 열린 제8차 APEC 정상회의 준비위원회 회의에서 김 총리는 관계 부처에 “준비가 마무리 단계에 접어들고 있다”면서, “문화 행사와 프로그램 등 세부적 요소까지 면밀히 점검할 것”을 지시했다.

김 총리는 “만찬장과 행사장 등 일부 공간은 다시 확인이 필요합니다. 마지막까지 완성도를 높여야 합니다.”라고 말했다.

한국은 이번 APEC 정상회의를 통해 자국의 외교적 역량뿐 아니라 문화적 정체성과 경제적 매력도를 국제사회에 선보일 계획이다.

김 총리는 “K‑APEC”이라는 개념을 강조하며, APEC을 통한 국가 이미지 제고와 경제 외교의 기회로 삼겠다는 뜻을 분명히 했다.

또한 그는 행사 기간 중 현장 상황실을 운영해 실시간 점검 체계를 구축하겠다고 밝혔으며, 이는 행사 직전 발생할 수 있는 변수에 신속히 대응하기 위한 조치로 보인다.

이재명 대통령은 최근 X를 통해 김민석 총리를 언급하며 “경주 APEC 관련 인프라 시설 진척사항을 잘 챙겨 달라”고 말했다.

김 총리는 이에 “지금 경주 현장 점검 중이며, 오늘 바로 보고드리겠습니다”라고 답했다.