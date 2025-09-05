정동영 대한민국 통일부 장관은 외교적 인내와 일관성의 필요성을 강조하며 신중하고 꾸준한 관여를 통해 남북 간의 신뢰를 재건하겠다고 다짐했다.

정 장관은 남북 관계에 대한 차분하고 체계적인 접근 방식을 유지하는 것이 중요하다고 강조했다.

정 장관은 최근 인터뷰에서 "차분하고 일관된 자세로 남북 간 무너진 신뢰를 회복해 나가겠다”며 양국 관계의 복잡성을 헤쳐나가는 데 따르는 어려움을 되짚었다.

그의 발언은 또한 양국 지도부가 수십 년에 걸쳐 구축된 취약한 신뢰를 더욱 훼손할 수 있는 실수를 피하는 데 중요한 역할을 해야 한다고 강조했다.

관련 TRT Global - 김정은 북한 국무위원장, 우원식 대한민국 국회의장과 악수 나눠… 의장실 발표

수요일, 우원식 대한민국 국회의장이 김정은 북한 국무위원장과 중국 제2차 세계 대전 기념 군사 퍼레이드에서 만나 악수했다고 우 의장실이 발표했다.